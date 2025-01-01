模特展示视频制作工具，打造惊艳产品视频
使用AI虚拟人轻松创建惊艳的产品视频和广告创意，瞬间赋予您的模特生命。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段30秒的营销视频，适合小企业主和数字营销人员，旨在制作有影响力的产品视频。视觉风格应明亮、简洁，并结合动画文字叠加，配以友好且专业的旁白和轻松的背景音乐。利用HeyGen的丰富模板和场景快速设置，通过脚本的文本转视频功能轻松生成内容。
制作一段精致的60秒模特展示视频，面向有抱负的模特、人才机构和创意专业人士，展示AI视频制作工具的多样性。视频需具备专业质量，展示多样的姿势和表情，配以流畅的镜头运动，背景为优雅的器乐音乐，辅以介绍模特范围的细腻旁白。HeyGen的AI虚拟人可以展示模特的多样外观和潜力，其比例调整和导出功能确保展示在各种社交媒体平台上得到优化。
开发一段45秒的信息视频，理想适用于科技初创公司、B2B企业和教育工作者，通过有效的视频创作简化复杂概念。视觉风格必须简洁且信息丰富，使用动画插图和简单的色彩搭配，配以清晰权威的旁白和柔和的环境音。通过实施HeyGen的字幕/说明文字，确保最大程度的可访问性和理解力，并通过媒体库/库存支持的引人入胜的视觉效果进一步丰富叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化模特展示视频和产品视频的制作？
HeyGen通过其直观的文本转视频创作和AI虚拟人，帮助用户轻松创建营销内容，包括引人注目的产品视频和模特展示视频。您可以轻松生成适用于各种平台的专业视频内容，简化您的视频制作流程。
是什么让HeyGen成为企业有效的AI视频制作工具？
HeyGen是一款有效的AI视频制作工具，利用先进的AI虚拟人和文本转视频创作，快速制作高质量的动画视频。其拖放编辑器使数字营销人员无需广泛的视频编辑技能即可简化广告创意和说明视频的制作。
我可以在HeyGen中自定义视频模板和品牌内容吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的专业设计视频模板和强大的品牌控制，允许您轻松整合您的标志、品牌色彩和音乐。这确保了您的产品视频和服装视频展示与您的品牌形象完美契合。
HeyGen如何通过其视频创作工具支持多样化的内容需求？
HeyGen提供全面的视频创作工具，包括丰富的媒体库、无缝的语音生成和自动字幕/说明文字，以满足多样化的内容需求。您还可以轻松调整视频的比例，以便在社交媒体上灵活展示您的内容。