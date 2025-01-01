内部流动路径视频制作工具

使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，简化创建引人入胜的职业发展路径视频，以提升员工保留率和成长。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的动态视频，面向L&D专业人士和HR经理，突出成功的人才流动视频和人才发展计划。该视频应使用专业、快速的模板和场景，配以欢快的背景音乐和权威的声音，展示内部成功案例。
示例提示词2
为HR部门和L&D专业人士开发一个30秒的引人入胜的视频，展示HeyGen如何简化创建流动路径视频制作内容。采用现代、快速的视觉风格，展示从脚本转换为AI视频制作的简便性，配以友好、清晰的旁白，使用从脚本到视频的文本转换。
示例提示词3
为探索内部新角色的员工设计一个50秒的富有同情心的视频，专注于个性化的内部流动旅程。视觉风格应简洁，文字易读，配有平静、安慰的声音和清晰的字幕/说明，以确保对新机会的可访问性和理解。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

流动路径视频制作工具的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜的人才流动和职业发展路径视频，为您的员工提供清晰、视觉丰富的指导。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先在HeyGen中输入或粘贴您的职业发展路径脚本。我们的“从脚本到视频”功能将为您的动态视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉元素
从专业的“模板和场景”中选择以构建您的视频并增加视觉吸引力。您还可以选择一个AI化身来展示您的内容。
3
Step 3
添加旁白和字幕
生成多语言的自然“语音生成”来讲述您的流动路径。通过自动生成的字幕增强观众的清晰度。
4
Step 4
应用品牌和导出
通过应用您的“品牌控制（标志、颜色）”来完成视频，以保持品牌一致性。然后，以各种纵横比导出完成的视频，便于跨平台分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励职业成长和发展

创建鼓舞人心的视频，鼓励员工探索内部流动选项并追求他们的职业抱负。

常见问题

HeyGen如何简化人才流动视频的创建？

HeyGen通过其AI视频制作工具，帮助L&D专业人士和HR部门高效创建引人入胜的职业发展路径视频。利用从文本到视频的功能和AI化身，快速制作高质量的人才发展和员工参与内容。

HeyGen为个性化学习路径提供了哪些创意控制？

HeyGen提供广泛的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以及丰富的模板和场景库。这使得创建独特的动画内容和互动培训视频成为可能，与个性化学习路径产生共鸣。

HeyGen能否支持全球内部流动的多语言沟通？

是的，HeyGen提供强大的语音生成功能，支持多语言旁白和自动字幕/说明。这确保了您的内部流动视频对多元化的全球员工队伍具有可访问性和影响力，增强了跨地区的员工参与度。

如何确保我的AI生成视频与我的品牌一致？

HeyGen包括全面的品牌控制，允许您在每个视频中整合公司标志、特定颜色和自定义字体。这确保了所有企业培训和人才发展视频保持专业和一致的品牌形象。