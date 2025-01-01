影响力移动意识更新视频制作工具
通过从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的教育内容，轻松提升移动意识。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为公司员工和利益相关者制作一个30秒的内部教育视频，宣布企业移动概念的重大更新。采用专业且略显未来感的视觉风格，配以平静、引人入胜的旁白，充分利用HeyGen的AI虚拟人来呈现信息。
开发一个60秒的社区外展视频，面向当地居民和倡导团体，展示新的本地移动计划的积极影响，通过Prompt-Native视频创作完成。视觉风格应积极向上，以社区为中心，配以鼓舞人心的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景轻松构建场景。
为公众，包括听力障碍者，生成一个简洁的15秒移动意识更新，关于临时服务变更。视频应具有直接、信息丰富、明亮的视觉风格和友好、清晰的声音，通过加入HeyGen的字幕/说明确保最大程度的可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频的创建？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了内容制作。用户可以轻松地将文本转化为视频，利用AI虚拟人和强大的创意引擎，从简单的脚本中制作出引人入胜的视频。
我可以用HeyGen制作什么类型的专业视频？
HeyGen允许快速开发各种内容，包括教育视频和移动意识更新视频制作项目。通过其广泛的模板和场景，您可以实现针对特定需求的端到端视频生成。
我可以轻松地将书面脚本转化为专业视频吗？
当然可以。HeyGen作为视频制作工具，通过直接从脚本到视频的功能表现出色。只需输入您的脚本，HeyGen的AI视频代理就会通过逼真的AI虚拟人将其生动呈现。
我的AI生成视频有哪些自定义选项？
HeyGen提供强大的选项来定制您的AI生成视频。您可以从各种AI虚拟人中选择，添加字幕/说明，并利用纵横比调整和导出功能，确保您的视频在任何平台上都能完美呈现。