影响力移动意识更新视频制作工具

通过从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的教育内容，轻松提升移动意识。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为公司员工和利益相关者制作一个30秒的内部教育视频，宣布企业移动概念的重大更新。采用专业且略显未来感的视觉风格，配以平静、引人入胜的旁白，充分利用HeyGen的AI虚拟人来呈现信息。
示例提示词2
开发一个60秒的社区外展视频，面向当地居民和倡导团体，展示新的本地移动计划的积极影响，通过Prompt-Native视频创作完成。视觉风格应积极向上，以社区为中心，配以鼓舞人心的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景轻松构建场景。
示例提示词3
为公众，包括听力障碍者，生成一个简洁的15秒移动意识更新，关于临时服务变更。视频应具有直接、信息丰富、明亮的视觉风格和友好、清晰的声音，通过加入HeyGen的字幕/说明确保最大程度的可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

移动意识更新视频制作工具的工作原理

通过HeyGen的AI视频生成器，轻松创建专业的移动意识更新，将您的脚本转化为引人入胜的视觉内容，只需几个步骤。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的信息。利用我们的从脚本到视频功能，将准备好的内容直接粘贴到编辑器中，形成您的移动意识更新视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人
为您的视频增添专业气息。从多样化的AI虚拟人中选择，以代表您的信息，确保为您的教育内容提供一致且引人入胜的呈现者。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
自定义视频的外观以匹配您的品牌。加入相关视觉效果，应用公司的品牌控制，并从各种模板和场景中选择，使您的移动意识更新脱颖而出。
4
Step 4
导出您的更新
完成并分享您的视频。使用我们的纵横比调整和导出功能，优化您的视频以适应不同平台，确保您的移动意识更新有效地到达受众。

使用案例

创建可分享的移动意识内容

快速制作动态、可分享的视频，用于社交媒体平台，有效扩大您的移动意识活动的影响力和覆盖面。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频的创建？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了内容制作。用户可以轻松地将文本转化为视频，利用AI虚拟人和强大的创意引擎，从简单的脚本中制作出引人入胜的视频。

我可以用HeyGen制作什么类型的专业视频？

HeyGen允许快速开发各种内容，包括教育视频和移动意识更新视频制作项目。通过其广泛的模板和场景，您可以实现针对特定需求的端到端视频生成。

我可以轻松地将书面脚本转化为专业视频吗？

当然可以。HeyGen作为视频制作工具，通过直接从脚本到视频的功能表现出色。只需输入您的脚本，HeyGen的AI视频代理就会通过逼真的AI虚拟人将其生动呈现。

我的AI生成视频有哪些自定义选项？

HeyGen提供强大的选项来定制您的AI生成视频。您可以从各种AI虚拟人中选择，添加字幕/说明，并利用纵横比调整和导出功能，确保您的视频在任何平台上都能完美呈现。