强大的移动视频制作者：随时随地制作惊艳视频

使用直观的移动编辑工具和专业级字幕/说明文字，将您的创意转化为引人入胜的视频。

制作一个45秒的教学视频，专为科技爱好者和内容创作者量身定制，展示HeyGen如何将任何人转变为高效的“移动视频制作者”。利用HeyGen的尖端“AI化身”功能，以清晰的方式呈现复杂信息，配以专业的旁白，整体视觉风格现代简约，突出“AI视频生成器”的强大功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的活力营销视频，目标受众为小企业主和社交媒体经理，展示HeyGen作为终极“视频编辑应用”的快速内容创作能力。利用丰富的“模板和场景”快速组装动态视觉效果，配以欢快的背景音乐和快速吸引人的过渡效果，打造专业且引人注目的作品，完美适用于需要“流行模板”的平台。
示例提示词2
开发一个90秒的教育解说视频，专为教育工作者和电子学习内容创作者设计，展示HeyGen的集成“AI工具”如何简化内容制作。强调自动“字幕/说明文字”以增强可访问性，使用平静权威的旁白和清晰的信息视觉风格，展示“文本转语音”在教育环境中的强大功能。
示例提示词3
制作一个30秒的激励性电影预告片，面向有抱负的YouTube创作者和业余爱好者，将HeyGen定位为直观的“视频制作者”，释放创意潜力。结合强大的“语音生成”功能与HeyGen的“媒体库/素材支持”直接提供的高质量动态视觉效果，唤起一种奇迹和可能性的感觉，创造出即使没有“素材视频”专业知识也能感受到专业制作的叙事。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

移动视频制作者的工作原理

直接从您的移动设备轻松创建和编辑惊艳视频，将原始素材转化为精美可分享的内容，只需几个步骤。

1
Step 1
选择您的媒体或模板
首先从您的设备或应用程序库中选择照片、视频或流行模板，作为视频项目的基础。
2
Step 2
使用创意工具进行自定义
利用强大的编辑功能精细化您的素材，如剪辑、添加文字和应用多样的过渡效果，以提升您的叙事效果。
3
Step 3
利用AI和音频增强
使用智能AI工具实现如自动去除背景等功能，或添加背景音乐以完善视频的音效。
4
Step 4
导出并分享您的杰作
以高清格式渲染完成的视频，如4K视频，并轻松直接分享到社交媒体平台或保存到您的设备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过激励视频激发和提升观众

使用AI制作激励人心和振奋人心的激励视频，使移动创作者能够分享强有力的信息并与观众建立联系。

常见问题

HeyGen如何简化从文本到视频的创作？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将您的脚本转化为引人入胜的视频，配以AI化身和合成语音。只需输入文本，HeyGen的文本转语音功能即可轻松创建引人注目的视觉内容。

HeyGen为专业视频制作提供了哪些高级编辑功能？

HeyGen提供强大的视频编辑功能，包括多层时间轴和关键帧编辑以实现精确控制。利用AI工具如自动去除背景来优化视觉效果，无需复杂软件即可实现专业级功能。

HeyGen能否制作适合各种社交媒体平台的高质量视频？

是的，HeyGen支持4K视频输出，确保您的作品具有最高的视觉保真度。轻松调整视频大小和纵横比，以便在包括YouTube在内的流行社交媒体平台上无缝分享，同时保持最佳质量。

HeyGen的模板和AI功能如何加速非设计师的内容创作？

HeyGen通过丰富的流行模板库，使视频创作变得简单高效。AI驱动的工具如自动字幕自动生成字幕，大大简化了编辑过程，帮助您快速制作出精美的视频。