强大的移动视频制作者：随时随地制作惊艳视频
使用直观的移动编辑工具和专业级字幕/说明文字，将您的创意转化为引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的活力营销视频，目标受众为小企业主和社交媒体经理，展示HeyGen作为终极“视频编辑应用”的快速内容创作能力。利用丰富的“模板和场景”快速组装动态视觉效果，配以欢快的背景音乐和快速吸引人的过渡效果，打造专业且引人注目的作品，完美适用于需要“流行模板”的平台。
开发一个90秒的教育解说视频，专为教育工作者和电子学习内容创作者设计，展示HeyGen的集成“AI工具”如何简化内容制作。强调自动“字幕/说明文字”以增强可访问性，使用平静权威的旁白和清晰的信息视觉风格，展示“文本转语音”在教育环境中的强大功能。
制作一个30秒的激励性电影预告片，面向有抱负的YouTube创作者和业余爱好者，将HeyGen定位为直观的“视频制作者”，释放创意潜力。结合强大的“语音生成”功能与HeyGen的“媒体库/素材支持”直接提供的高质量动态视觉效果，唤起一种奇迹和可能性的感觉，创造出即使没有“素材视频”专业知识也能感受到专业制作的叙事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将您的脚本转化为引人入胜的视频，配以AI化身和合成语音。只需输入文本，HeyGen的文本转语音功能即可轻松创建引人注目的视觉内容。
HeyGen为专业视频制作提供了哪些高级编辑功能？
HeyGen提供强大的视频编辑功能，包括多层时间轴和关键帧编辑以实现精确控制。利用AI工具如自动去除背景来优化视觉效果，无需复杂软件即可实现专业级功能。
HeyGen能否制作适合各种社交媒体平台的高质量视频？
是的，HeyGen支持4K视频输出，确保您的作品具有最高的视觉保真度。轻松调整视频大小和纵横比，以便在包括YouTube在内的流行社交媒体平台上无缝分享，同时保持最佳质量。
HeyGen的模板和AI功能如何加速非设计师的内容创作？
HeyGen通过丰富的流行模板库，使视频创作变得简单高效。AI驱动的工具如自动字幕自动生成字幕，大大简化了编辑过程，帮助您快速制作出精美的视频。