移动支持视频生成器：随时随地创建
直接从手机生成专业视频。利用AI化身轻松将您的脚本变为现实。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段1.5分钟的说明视频，面向开发人员和IT经理，展示我们AI视频生成器的无缝API集成，用于自动化内容创建。视觉风格应简洁现代，结合动画图表和代码片段的屏幕录制，由知识渊博、自信的声音讲述。强调HeyGen的文本转视频功能如何简化工作流程。
制作一段1分钟的快速入门指南，面向技术写作者和产品经理，展示如何高效使用图像转视频生成器，将静态文档转化为动态视觉辅助工具。视频需要干净的分步骤视觉呈现，配以细腻的动画和鼓励、友好的音频语调，利用HeyGen的模板和场景实现快速开发。展示集成媒体库/素材支持的影响。
制作一段45秒的说服性视频，针对市场团队和产品负责人，强调使用AI化身进行多平台分发紧急技术更新的战略优势。视觉上选择动态且引人入胜的方式，展示不同设备屏幕上的各种AI化身交流，配以激励人心的专业配乐。展示如何通过纵横比调整和导出确保跨平台的最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将文本转化为专业视频，配有逼真的AI化身和动态场景。这使得无需传统视频编辑技能即可实现高效的自动化内容创作。
HeyGen能否与现有系统集成或支持自定义品牌？
是的，HeyGen提供强大的API集成，便于无缝融入您当前的工作流程，实现自动化内容创作和多平台分发。您还可以应用全面的品牌控制，包括自定义标志和配色方案，以保持品牌一致性。
HeyGen提供哪些类型的AI化身和语音选项？
HeyGen提供多样化的逼真AI化身，并支持多语言的广泛语音生成，包括翻译。这种强大的组合使用户能够创建具有全球影响力和个性化代言人的引人入胜的视频。
HeyGen是否支持为各种社交媒体平台优化视频？
当然，HeyGen专为优化流行社交媒体视频和短视频格式而设计。其纵横比调整和导出功能确保您的创作完美适应不同平台和受众。