示例提示词1
设计一个1分15秒的移动应用教程视频，针对遇到常见同步问题的Android和iOS用户。采用平静和令人安心的视觉和音频风格，利用HeyGen的旁白生成功能清晰解释故障排除步骤，并通过准确的字幕/说明帮助所有观众理解。
示例提示词2
制作一个全面的2分钟产品演示视频，引导新用户完成初始设置和关键功能，实现无缝用户引导，展示如何利用我们最新的协作功能。视觉设计应清晰且引人入胜，使用HeyGen的模板和场景以及媒体库/库存支持，通过直观的动画和专业的库存镜头展示复杂步骤。
示例提示词3
开发一个简洁的1分30秒初学者教程视频，专注于将我们的移动应用与流行的第三方服务集成，目标是技术倾向的用户和开发者。视觉风格应直接且信息丰富，配有清晰的屏幕演示，由HeyGen的AI化身呈现，以保持一致的品牌形象，并允许轻松调整纵横比和导出到各种平台。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

移动应用教程视频的工作原理

轻松制作引人入胜且信息丰富的移动应用教程视频，以引导用户并展示功能，确保清晰和专业的呈现。

1
Step 1
创建您的脚本
撰写一个引人入胜的脚本，详细说明您的应用功能。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的书面内容转化为动态场景，形成初学者教程的基本蓝图。
2
Step 2
选择您的视觉效果
用动态视觉效果吸引您的观众。从各种AI化身中选择，引导观众浏览您的应用，为您的应用演示视频增添动画效果。
3
Step 3
添加解释
通过精确的旁白澄清每一步。利用HeyGen的高级旁白生成功能提供清晰的指令，确保您的应用演示视频易于跟随和理解。
4
Step 4
导出您的教程
准备好您的移动应用教程视频以便无缝分发。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化您的视频以适应各种平台，为有效的视频营销和用户引导做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速生成应用演示片段

在几分钟内生成引人入胜的短格式应用演示视频和片段，以便进行有效的社交媒体营销和快速预览应用功能。

常见问题

HeyGen如何简化为“Android和iOS”用户创建“移动应用教程视频”？

HeyGen通过允许您使用AI化身和精确的“旁白生成”将文本转换为视频，简化了为“Android和iOS”用户创建“移动应用教程视频”的过程。您还可以利用屏幕录制和自定义纵横比，以完美展示各种“移动应用”平台上的“UI/UX设计”，使复杂的技术解释变得清晰。

HeyGen能否制作具有自定义“动画”和品牌元素的动态“应用演示视频”？

是的，HeyGen可以通过将“动画视频”元素集成到您的内容中，并应用“品牌控制”如自定义标志和颜色，来制作动态“应用演示视频”。这确保了您的“应用营销”材料在视觉上吸引人，并始终反映您的品牌形象。

HeyGen提供哪些功能来通过引人入胜的“应用演示视频”增强“用户引导”？

HeyGen通过利用AI化身和可自定义的模板，提供强大的功能来通过引人入胜的“应用演示视频”增强“用户引导”。您可以快速生成带有同步旁白和清晰“字幕/说明”的“初学者教程”，以无缝引导用户完成他们的“客户旅程”。

HeyGen是否能够生成引人入胜的“视频脚本”和“旁白”以实现有效的“产品演示视频”？

HeyGen通过其先进的文本转视频功能，全面协助生成引人入胜的“视频脚本”和高质量的“旁白”，以实现有效的“产品演示视频”。只需输入您的脚本，HeyGen的AI就会生成自然的旁白，节省时间并确保您的“视频营销”努力的专业呈现。