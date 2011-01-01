移动应用安装广告视频：最大化您的增长

创建高转化率的应用安装广告，脱颖而出并吸引用户，利用HeyGen的AI虚拟人实现动态视觉效果和增加用户参与度。

158/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个吸引人的45秒“应用推广”视频，目标是小企业主和独立开发者，展示应用如何解决他们面临的常见问题，提升“用户参与度”。视觉风格应结合贴近生活的实拍素材和友好的屏幕图形，配以亲切的旁白和乐观的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟人，以引人入胜的方式呈现问题和解决方案，无需真人演员。
示例提示词2
为营销机构开发一个简洁的1分30秒“广告创意”视频，展示应用在制作高质量“动态图形”方面的效率和多功能性。视频应采用专业、动态的视觉风格，包含分屏对比和数据可视化，配以清晰权威的旁白和高雅的器乐音乐。使用HeyGen的旁白生成功能，为多个视频版本提供一致的高质量解说。
示例提示词3
制作一个有影响力的30秒“Facebook应用安装广告”视频，目标是希望优化转化率的增长经理。该视频需要快速剪辑关键应用功能，使用醒目的文字覆盖突出优势，并提供明确、即时的“安装号召”。视觉风格应充满活力且引人注目，使用鲜艳的色彩和有冲击力的声音设计，确保通过HeyGen的字幕/说明功能实现无声情况下的最大覆盖。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

移动应用安装广告视频的工作原理

学习如何利用HeyGen的强大功能创建引人入胜的移动应用安装广告视频，高效推动更多应用安装和用户参与。

1
Step 1
使用AI虚拟人创建引人入胜的脚本
首先撰写一个简洁、有说服力的脚本，突出应用的关键功能和优势。使用HeyGen的AI虚拟人传达您的信息，创建与潜在用户产生共鸣的专业广告创意。
2
Step 2
选择吸引人的模板和场景
通过展示应用界面的动态视觉效果增强您的视频。从HeyGen的多样化模板和场景中选择，构建一个视觉吸引力强的广告，确保引人入胜的视觉效果吸引应用广告的注意力。
3
Step 3
添加旁白和强有力的号召性用语
整合由HeyGen的旁白生成功能生成的引人入胜的旁白，解释应用的价值。关键是要包含一个强有力的号召性用语，以鼓励立即下载，推动用户参与。
4
Step 4
导出以进行有针对性的应用推广
为各种广告平台最终确定您的视频。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化您的移动应用安装广告视频，以适应如Facebook应用安装广告等平台，确保应用推广的最大影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过用户故事展示应用优势

.

开发引人入胜的AI视频，展示用户推荐和应用优势，建立信任并推动更高的应用安装转化率。

background image

常见问题

HeyGen如何提升移动应用安装广告视频制作？

HeyGen使您能够高效地创建高质量的移动应用安装广告视频创意。利用AI虚拟人和文本转视频技术，您可以快速制作引人入胜的短视频，吸引注意力并推动应用安装。这简化了您的应用广告工作。

HeyGen为应用广告提供了哪些技术能力？

HeyGen为应用广告创意提供了强大的技术功能，包括AI虚拟人专业传达您的信息。您可以从脚本生成自定义广告创意，添加动态动态图形，并利用丰富的媒体库展示应用的UI/UX动画。

HeyGen能否为各种应用商店和社交平台生成引人入胜的广告创意？

是的，HeyGen可以创建适合多种平台的高度引人入胜的视觉效果，如Facebook应用安装广告、TikTok广告和Instagram Reels。您可以轻松调整广告创意的各种纵横比，并生成App Store预览或Google Play预览，以最大化各渠道的用户获取。

HeyGen如何简化应用推广短视频的创建？

HeyGen通过提供直观的工具简化应用推广短视频的创建。通过可定制的模板和旁白生成，您可以讲述清晰的故事，融入强有力的号召性用语，并制作有效的解释视频，提升移动应用的用户参与度。