高转化率活动的移动应用广告视频制作工具
通过我们直观的平台转变您的应用营销，利用强大的“从脚本到视频”功能创建引人入胜的广告。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的1分钟营销视频，面向营销机构和营销人员，突出AI视频广告制作工具的高效性。视觉和音频风格应具有吸引力和权威性，通过快速剪辑展示复杂的AI视频编辑功能以及无缝的纵横比调整和多平台导出，强调预制视频模板的价值。
为D2C品牌和全球企业开发一个有影响力的30秒宣传视频，重点介绍在50多种语言中本地化内容的能力。视频应具有干净的全球主题视觉风格，展示不同语言的AI化身，同时利用HeyGen的语音生成和字幕/说明文字，有效地接触国际观众。
设计一个有见地的90秒教程风格视频，面向内容创作者和小企业推出新产品，演示如何将简单的产品链接转化为高质量的在线视频广告。视觉风格应快速且具有指导性，配有充满活力的背景音乐，展示使用HeyGen的文本转视频脚本功能和广泛的媒体库/素材支持创建视频广告的简便性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化移动应用广告视频制作的AI视频编辑？
HeyGen通过先进的AI视频编辑功能简化了创建移动应用视频广告的过程。用户可以利用AI化身和拖放编辑器高效地制作引人入胜的视频广告，将文本提示转化为吸引人的视觉效果。
HeyGen能否帮助定制带有AI化身和语音克隆的视频？
当然可以，HeyGen通过使用逼真的AI化身和复杂的语音克隆功能，赋予用户广泛定制视频的能力。这使得在您的营销视频制作项目中实现个性化沟通和增强叙事成为可能。
是什么让HeyGen成为创建视频广告的易用界面？
HeyGen的直观拖放编辑器和用户友好设计提供了一个易用界面，使非设计师和企业主能够创建专业的视频广告。其AI视频生成器简化了复杂的编辑任务，加速了内容创作。
HeyGen是否支持多语言视频广告的本地化？
是的，HeyGen支持强大的视频广告本地化，支持超过50种语言的高级AI语音克隆和字幕功能。此功能帮助企业有效地与全球观众连接并扩大影响力。