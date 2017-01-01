手机广告视频生成器：快速创建高影响力广告

使用我们的AI视频广告生成器，改变您的营销策略。快速创建引人入胜的社交媒体短视频，通过逼真的AI化身提升互动效果。

想象一个充满活力的30秒手机广告，展示一款新的健身应用程序。这个短视频专为活跃的年轻人设计，使用快速剪辑、充满活力的背景音乐和醒目的屏幕文字，展示如何利用HeyGen的广泛"模板和场景"轻松生成引人注目的广告，打造动态视觉风格。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个专业的45秒视频广告，针对希望个性化品牌信息的电商企业家。视频中有一个友好、口齿清晰的"AI化身"，用清晰、吸引人的"语音生成"介绍新产品的好处，呈现出干净、现代的视觉风格，配以柔和、诱人的音乐。
示例提示词2
为社交媒体创建一个时尚的15秒短视频，目标是寻求即时客户互动的小企业主。视觉风格快速多彩，配有朗朗上口的广告歌和动态文字，突出强烈的"行动号召"。该视频强调使用HeyGen的"从脚本到视频"功能快速将想法转化为可分享内容的速度。
示例提示词3
制作一个引人注目的60秒营销视频，供广告公司使用，将原始用户生成内容转化为精美的广告活动。视觉风格将真实的原始素材与细腻的专业"动画"和激励人心的管弦乐配乐相结合，展示HeyGen的"媒体库/素材支持"如何将简单的UGC广告提升为高质量的作品。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

手机广告视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松生成专业、高影响力的手机视频广告，完美适用于社交媒体活动并吸引您的观众。

1
Step 1
选择模板
通过从HeyGen的**模板和场景**库中选择各种预设计的**视频广告模板**开始您的手机广告创作。这简化了您的工作流程，并确保了一个专业的起点。
2
Step 2
添加AI化身
通过在广告中加入逼真的**AI化身**来赋予您的信息生命。利用HeyGen的先进**AI化身**功能，选择完美的演示者来讲述您的内容并吸引观众。
3
Step 3
应用品牌元素
通过使用HeyGen的**品牌控制**无缝整合您的品牌标识。轻松应用您的标志、自定义颜色和字体，以确保您的手机广告与您的视觉指南完美匹配。
4
Step 4
导出您的广告
完成您的创作并利用HeyGen的**纵横比调整和导出**功能。生成高质量的**短视频**，针对各种社交媒体平台和移动观看进行了优化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的客户推荐广告

将客户成功故事转化为引人注目的视频广告，利用AI建立信任并推动转化。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的手机广告视频活动？

HeyGen让您能够使用逼真的AI化身和AI演员创建引人注目的手机广告视频，将您的脚本转化为动态视觉效果，从而实现有效的广告活动。这个AI视频广告生成器简化了制作过程，让您的品牌在社交媒体上脱颖而出。

HeyGen是否提供独特视频广告的创意工具？

是的，HeyGen提供了一个直观的在线视频广告制作工具，配有拖放编辑器，允许您自定义视频广告模板、添加动画和整合音乐。这个平台让制作独特的短视频变得轻而易举。

我可以用HeyGen生成引人入胜的UGC广告吗？

当然可以。HeyGen非常适合生成看起来真实的UGC广告，旨在在社交媒体上引起共鸣，并配有清晰的行动号召元素。快速制作短视频，吸引注意力并推动互动。

是什么让HeyGen成为满足多样化创意需求的有效AI视频广告生成器？

HeyGen作为一个有效的AI视频广告生成器，通过轻松将文本转化为视频，提供广泛的品牌控制以保持一致的外观。它是营销机构和企业寻求可扩展和专业视频广告的理想AI工具。