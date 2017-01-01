使命视频制作器：即时放大您的信息

通过专业模板和场景，轻松在线创建视频，放大您的使命并激发行动。

为以目标为导向的品牌或非设计师制作一个引人入胜的45秒使命视频，旨在传达其核心价值。视频应采用鼓舞人心的电影视觉风格，配以振奋人心的管弦乐音乐和专业的旁白，利用HeyGen的可定制模板和场景快速实现愿景。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对小型企业和学习与发展团队的60秒在线解释视频，旨在阐明复杂的服务或概念。使用清晰的动画图形和友好、信息丰富的旁白，配以引人入胜的背景音乐。该项目将利用HeyGen的从脚本到视频的功能来简化内容创作。
示例提示词2
为市场营销和销售团队制作一个动态的30秒社交媒体分享活动视频，专注于提升新产品的品牌知名度。视觉风格应充满活力且节奏快速，配以现代流行音乐。结合HeyGen的AI虚拟形象，以引人入胜和创新的方式展示关键特性。
示例提示词3
为希望分享专业知识的专业人士创建一个信息丰富的60秒视频，可能详细介绍项目时间表或新工作流程。视觉和音频风格应简洁、专业且具有教育性，配以平静的背景音乐和清晰的旁白。通过使用HeyGen的字幕功能增强可访问性和观众保留率。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

使命视频制作器的工作原理

通过我们的AI平台制作有影响力的使命视频。轻松定义您的目标，激发行动，并通过引人入胜的视觉效果与观众建立联系。

1
Step 1
创建您的愿景
首先概述您的使命或粘贴脚本。我们的AI平台将您的文本转化为动态视频基础，为您的强大信息奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
探索多样化的专业设计视频模板，以视觉化表达您的目标。选择与您的核心信息产生共鸣的场景和元素，确保产生强大的影响。
3
Step 3
定制您的信息
通过品牌控制定制您的视频，添加您的标志和品牌颜色，以确保一致和专业的外观。个性化每个细节，以反映您的独特使命。
4
Step 4
导出并分享您的影响
一旦完善，导出您的使命视频为不同平台的各种纵横比。利用无缝的社交媒体分享功能，扩大您的影响力并激励您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

放大使命推广

快速制作引人入胜的社交媒体视频，以启动活动、告知观众并增加对您战略计划的支持。

常见问题

HeyGen如何作为创意项目的有效在线视频制作工具？

HeyGen通过其直观的AI平台赋予任何人成为视频制作者的能力，提供可定制的视频模板和丰富的素材库，便于非设计师快速制作视频。

是什么让HeyGen成为制作引人入胜的使命或愿景视频的理想选择？

HeyGen是终极使命视频制作器，使您能够制作引人入胜、以故事为中心的视频活动，清晰传达您的核心价值和愿景。无论是使用动画还是实景风格，您都可以通过定制化策略驱动的视频启动您的活动。

HeyGen能否帮助非设计师使用AI文本到视频技术创建高质量的动画视频？

当然可以！HeyGen是一个AI驱动的平台，设计为非设计师提供强大的视频创作工具，使您能够轻松使用AI文本到视频技术生成动画视频。其角色构建器和可定制元素使动画视频制作变得简单且引人入胜。

HeyGen如何支持创意定制以增强品牌知名度？

HeyGen提供广泛的定制选项，包括品牌控制以整合您的标志和颜色，以及丰富的照片和视频剪辑素材库。这使您能够精确定制内容，提升品牌知名度，并确保您的视频与您的独特愿景保持一致。