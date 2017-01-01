使命宣言视频生成器：创造有影响力的品牌故事
轻松将您的愿景转化为引人入胜的内容。我们的AI驱动的文本转视频功能将您的品牌身份带入社交媒体生活。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为技术营销人员和开发者制作一个90秒的演示视频，展示HeyGen的端到端视频生成能力，专注于使命宣言视频。视觉风格应现代且具有教育性，强调无缝过渡和清晰的语音生成，以清晰表达复杂的技术使命。
开发一个75秒的信息视频，面向全球业务发展团队，展示HeyGen中的可定制场景如何允许量身定制的使命宣言在不同文化中产生共鸣。音频风格应清晰且包容，使用强大的字幕/说明文字以确保公司品牌身份的可访问性和广泛理解。
为技术初创公司创始人创建一个动态的2分钟教程风格视频，演示HeyGen如何快速成为创意引擎，制作引人入胜的推广视频内容。视觉呈现应快速且富有表现力，展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，以优化其使命宣言视频在各种技术平台上的表现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI化身视频的创建？
HeyGen利用先进的AI工具将您的脚本转化为引人入胜的视频，视频中包含逼真的AI化身。此文本转视频功能使复杂的视频制作变得高效，人人都能轻松使用。
HeyGen能否帮助在所有视频中保持品牌身份？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将标志和品牌颜色整合到可定制的场景中。这确保了所有推广视频内容中的品牌身份一致性，支持端到端的视频生成。
HeyGen提供哪些技术功能来增强视频的可访问性和制作质量？
HeyGen通过其强大的技术功能显著提高视频的可访问性和质量，包括专业的语音生成和自动字幕/说明文字。这些AI工具确保您的引人入胜的内容清晰可见，能够触及更广泛的受众。
HeyGen是否是满足各种内容需求的有效在线视频制作工具？
是的，HeyGen作为一个强大的在线视频制作工具，配备了多样化的模板和创意引擎。它能够快速创建高质量的社交媒体内容、推广视频，甚至是详细的使命宣言视频。