牧师聚焦视频制作器：提升您的事工
轻松将布道片段重新利用为引人入胜的社交媒体内容。我们的AI视频制作器提供自动字幕功能，以实现最大范围的传播。
制作一个动态的45秒事工宣传视频，向现有和潜在成员介绍一个新的社区计划。利用专业、吸引人的视觉风格和友好、信息丰富的语调，借助HeyGen的多种模板和场景，以精致的吸引力呈现您的信息。
开发一个引人入胜的30秒牧师聚焦视频，与您的教会成员和在线追随者分享个人、真挚的励志信息。视频应具有真实、直接的表达风格，使用HeyGen的AI虚拟形象传递信息，为您的事工提供现代且吸引人的数字形象。
制作一个简洁的15秒每日灵修视频，包含一节经文和“今日思考”，面向您的在线社区。目标是实现宁静、沉思的视觉风格，配以清晰简洁的屏幕文字，利用HeyGen的文本转视频功能，轻松将您的书面反思转化为引人入胜的短片。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过视频增强我们事工的数字推广？
HeyGen使事工能够重新利用布道内容，并使用专业视频模板创建有影响力的事工宣传视频。利用我们的AI视频制作器，将信息转化为引人入胜的内容，扩大您的数字影响力。
HeyGen在视频创作方面提供了哪些先进的AI功能？
HeyGen是一款先进的AI视频制作器，允许您使用AI虚拟形象和文本转视频功能创建令人惊叹的视频。这一功能简化了您的视频制作过程，将书面内容轻松转化为专业的视觉故事。
HeyGen能否确保我事工的品牌在所有视频中保持一致？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您在视频中加入自定义标志、品牌颜色和独特风格。通过一致的视觉识别，保持强大且可识别的数字形象。
HeyGen是否包含自动字幕和灵活的纵横比等功能？
是的，HeyGen支持自动字幕功能，以增强可访问性并吸引更广泛的观众。您还可以轻松导出各种纵横比的视频，使其完美适合不同的社交媒体平台。