牧师聚焦视频制作器：提升您的事工

轻松将布道片段重新利用为引人入胜的社交媒体内容。我们的AI视频制作器提供自动字幕功能，以实现最大范围的传播。

创建一个60秒的振奋人心的布道片段，专为社交媒体设计，以激励您的会众并吸引新成员。视频应具有温暖、吸引人的视觉效果和清晰、鼓舞人心的旁白，并通过HeyGen的自动字幕功能确保所有观众都能访问，从而有效地重新利用您有影响力的信息。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的45秒事工宣传视频，向现有和潜在成员介绍一个新的社区计划。利用专业、吸引人的视觉风格和友好、信息丰富的语调，借助HeyGen的多种模板和场景，以精致的吸引力呈现您的信息。
示例提示词2
开发一个引人入胜的30秒牧师聚焦视频，与您的教会成员和在线追随者分享个人、真挚的励志信息。视频应具有真实、直接的表达风格，使用HeyGen的AI虚拟形象传递信息，为您的事工提供现代且吸引人的数字形象。
示例提示词3
制作一个简洁的15秒每日灵修视频，包含一节经文和“今日思考”，面向您的在线社区。目标是实现宁静、沉思的视觉风格，配以清晰简洁的屏幕文字，利用HeyGen的文本转视频功能，轻松将您的书面反思转化为引人入胜的短片。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

牧师聚焦视频制作器的工作原理

轻松将您的布道和信息转化为引人入胜的牧师聚焦视频，通过吸引人的内容扩大您的数字影响力。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的布道稿或关键信息直接粘贴到HeyGen中。我们的平台利用“文本转视频”技术构建视频的基础，将您的文字转化为动态内容。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
通过从多样化的“AI虚拟形象”中进行选择来个性化您的信息。找到完美的数字演示者，以温暖和专业的方式传达您的聚焦信息，让您的文字在屏幕上栩栩如生。
3
Step 3
添加专业润色
通过自动生成的“字幕”增强观众的可访问性和参与度。这确保了您的信息清晰并有效地传达给每个人。
4
Step 4
导出并分享
为任何平台准备您的聚焦视频。利用灵活的“纵横比调整和导出”功能，完美适应社交媒体、网站或演示，确保您的信息无论观众身在何处都能有效传达。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI视频推动事工推广

.

快速开发专业且高影响力的事工宣传视频，吸引新追随者并扩大您的社区。

background image

常见问题

HeyGen如何通过视频增强我们事工的数字推广？

HeyGen使事工能够重新利用布道内容，并使用专业视频模板创建有影响力的事工宣传视频。利用我们的AI视频制作器，将信息转化为引人入胜的内容，扩大您的数字影响力。

HeyGen在视频创作方面提供了哪些先进的AI功能？

HeyGen是一款先进的AI视频制作器，允许您使用AI虚拟形象和文本转视频功能创建令人惊叹的视频。这一功能简化了您的视频制作过程，将书面内容轻松转化为专业的视觉故事。

HeyGen能否确保我事工的品牌在所有视频中保持一致？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您在视频中加入自定义标志、品牌颜色和独特风格。通过一致的视觉识别，保持强大且可识别的数字形象。

HeyGen是否包含自动字幕和灵活的纵横比等功能？

是的，HeyGen支持自动字幕功能，以增强可访问性并吸引更广泛的观众。您还可以轻松导出各种纵横比的视频，使其完美适合不同的社交媒体平台。