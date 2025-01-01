迷你课程视频制作者：快速创建引人入胜的课程
构建引人入胜的AI驱动迷你课程和互动学习体验。通过文本到视频功能，立即将您的脚本转化为精美视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的教学视频，面向市场团队和客户成功经理，展示HeyGen如何作为“AI视频生成器”提供卓越的“客户教育”。视觉美学应干净专业，由一位友好的女性AI化身在相关的素材背景下解释概念。利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持，展示多样化媒体如何增强学习效果，并结合清晰的语音生成以提高可访问性。
设计一个时长60秒的宣传视频，面向忙碌的专业人士和企业培训师，展示使用“AI课程创建者”进行“微学习”的好处。视觉和音频风格应平静且权威，使用专业的3D化身在虚拟课堂环境中。强调HeyGen的字幕/说明功能如何确保可访问性和参与度，同时使用各种模板和场景快速构建引人入胜的简短课程。
制作一个充满活力的30秒视频，面向数字营销人员和内容创作者，展示如何使用“迷你课程构建器”创建强大的“引导磁铁”。视觉风格应充满活力和动感，快速转换和大胆的文字覆盖，由一位富有魅力的AI化身驱动。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，便于多平台分发，使内容轻松再利用以实现最大覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化迷你课程视频的创建？
HeyGen利用强大的AI视频生成器技术，将脚本转化为引人入胜的视频，配有AI化身和专业配音。这使其成为客户教育和微学习内容的理想AI课程创建者，有效简化您的制作流程。
我可以使用HeyGen自定义课程视频的视觉品牌吗？
当然可以！HeyGen作为一个强大的迷你课程视频制作者，提供广泛的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入视频中。您还可以利用我们多样的模板和场景，创建专业且视觉一致的在线课程视频。
是什么让HeyGen成为通用AI视频内容的有效工具？
HeyGen是一个有效的AI视频生成器，擅长使用AI化身和先进的文本到视频功能，将文本转化为引人入胜的视频内容。这使您能够快速制作高质量的视频，用于各种通用目的，包括引导磁铁，而无需广泛的视频编辑技能。
HeyGen是否支持我的课程的各种视频格式和可访问性功能？
是的，HeyGen确保您的视频对所有学习者都具有多功能性和可访问性。您可以轻松调整不同平台的纵横比，并生成自动字幕/说明，使您的微学习内容在移动设备上优化并吸引更广泛的受众。