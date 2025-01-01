迷你课程视频制作者：快速创建引人入胜的课程

构建引人入胜的AI驱动迷你课程和互动学习体验。通过文本到视频功能，立即将您的脚本转化为精美视频。

141/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的教学视频，面向市场团队和客户成功经理，展示HeyGen如何作为“AI视频生成器”提供卓越的“客户教育”。视觉美学应干净专业，由一位友好的女性AI化身在相关的素材背景下解释概念。利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持，展示多样化媒体如何增强学习效果，并结合清晰的语音生成以提高可访问性。
示例提示词2
设计一个时长60秒的宣传视频，面向忙碌的专业人士和企业培训师，展示使用“AI课程创建者”进行“微学习”的好处。视觉和音频风格应平静且权威，使用专业的3D化身在虚拟课堂环境中。强调HeyGen的字幕/说明功能如何确保可访问性和参与度，同时使用各种模板和场景快速构建引人入胜的简短课程。
示例提示词3
制作一个充满活力的30秒视频，面向数字营销人员和内容创作者，展示如何使用“迷你课程构建器”创建强大的“引导磁铁”。视觉风格应充满活力和动感，快速转换和大胆的文字覆盖，由一位富有魅力的AI化身驱动。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，便于多平台分发，使内容轻松再利用以实现最大覆盖。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

迷你课程视频制作者的工作原理

通过AI驱动的视频创建，轻松将您的知识转化为引人入胜的专业迷你课程，旨在提供有影响力的学习体验。

1
Step 1
创建您的课程内容
首先输入您的脚本或大纲。我们的AI课程创建者利用从脚本到视频的技术，立即生成专业的视频片段，轻松将您的想法转化为视觉课程。
2
Step 2
使用AI化身和视觉效果进行自定义
通过动态AI化身增强您的迷你课程，并从丰富的媒体库/素材支持中选择相关视觉效果。这确保您的视频不仅信息丰富，而且视觉上引人入胜。
3
Step 3
完善并添加互动元素
利用精确的字幕/说明提高可访问性和清晰度，完善您的微学习模块。审查并调整每个细节，以确保您的内容精美且有影响力。
4
Step 4
导出并分发您的迷你课程
一旦完成，轻松调整纵横比并导出您的迷你课程为适合任何平台的各种格式。无论是用于客户教育还是引导生成，您的专业视频内容已准备好立即分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂概念

.

利用AI视频简化复杂主题，将其转化为易于理解且有效的迷你课程内容。

background image

常见问题

HeyGen如何简化迷你课程视频的创建？

HeyGen利用强大的AI视频生成器技术，将脚本转化为引人入胜的视频，配有AI化身和专业配音。这使其成为客户教育和微学习内容的理想AI课程创建者，有效简化您的制作流程。

我可以使用HeyGen自定义课程视频的视觉品牌吗？

当然可以！HeyGen作为一个强大的迷你课程视频制作者，提供广泛的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入视频中。您还可以利用我们多样的模板和场景，创建专业且视觉一致的在线课程视频。

是什么让HeyGen成为通用AI视频内容的有效工具？

HeyGen是一个有效的AI视频生成器，擅长使用AI化身和先进的文本到视频功能，将文本转化为引人入胜的视频内容。这使您能够快速制作高质量的视频，用于各种通用目的，包括引导磁铁，而无需广泛的视频编辑技能。

HeyGen是否支持我的课程的各种视频格式和可访问性功能？

是的，HeyGen确保您的视频对所有学习者都具有多功能性和可访问性。您可以轻松调整不同平台的纵横比，并生成自动字幕/说明，使您的微学习内容在移动设备上优化并吸引更广泛的受众。