微学习视频工具：创建引人入胜的培训视频
快速开发有效的简短内容，为您的学习者提供专业的语音生成。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒操作视频，解释一个使用您产品的小技巧，目标是现有客户，他们寻求可立即应用的简短内容。视觉和音频风格应现代、清晰且以行动为导向，包含快速剪辑、屏幕文字和欢快的背景音乐。结合多样化的模板和场景，以及自动生成的字幕/说明文字，以增强可访问性并无缝引导观众完成整个过程。
创建一个动态的30秒宣传视频，展示您的微学习视频工具的新功能，目标是潜在客户和重视引人入胜内容的营销专业人士。视觉风格应充满活力，使用快速转换和有冲击力的视觉效果，来自媒体库/库存支持，配以热情的AI虚拟形象。这个简短的内容创作片段应迅速吸引注意力并传达关键优势。
设计一个信息丰富的75秒内部更新视频，面向不同部门的团队成员，概述最近的公司成就或程序变更，利用您的微学习平台制作一致的培训视频。美学风格应专业且亲切，结合定制品牌、令人安心的语音解说和平静的背景音乐。利用纵横比调整和导出功能，确保视频在各种内部沟通渠道上看起来都很棒，提供灵活的观看选项。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强员工培训的微学习视频？
HeyGen提供了一个先进的微学习视频工具，能够改变员工培训。通过AI虚拟形象和文本到视频功能，您可以快速生成引人入胜的内容，提高知识保留率，使您的培训视频更有效。
HeyGen提供哪些功能来创建引人入胜的简短内容？
HeyGen提供了一个用户友好的平台，具有AI驱动的功能和拖放编辑器，使内容创作变得简单。您可以轻松使用可定制的模板创建微学习视频和其他简短内容，确保您的信息具有影响力和吸引力。
HeyGen是适合教育内容创作的微学习平台吗？
当然，HeyGen是一个理想的微学习平台，用于制作高质量的教育内容。其直观的创作工具和多样化的功能使您能够制作出与学习者产生共鸣的有效教学工具和视频。
HeyGen如何通过AI简化培训视频的创建？
HeyGen通过利用AI驱动的功能显著简化了培训视频的创建。我们的平台允许您通过AI虚拟形象和语音生成将脚本轻松转换为视频，简化整个培训工作流程。