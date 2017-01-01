微学习视频制作工具：创建引人入胜的培训视频
轻松创建微学习视频，通过先进的AI虚拟人提高知识保留率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的30秒微学习视频，旨在提高忙碌专业人士的知识保留率，呈现最近研讨会的关键要点。使用动态和吸引人的视觉效果，配以欢快的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景进行快速开发，并生成旁白以添加精美的音轨。
制作一个60秒的教学微学习视频，针对学习新软件功能的内部团队，采用逐步的视觉方法，语气平和且信息丰富。确保包含HeyGen的字幕/说明文字以提高可访问性，并结合媒体库/库存支持中的相关截图或剪辑，以有效说明关键点。
创建一个充满活力的15秒宣传视频，展示微学习视频制作工具的优势，专为寻求快速培训解决方案的小企业主和人力资源经理设计。这个充满活力的制作应具有现代视觉效果和吸引人的背景音乐，利用HeyGen的AI虚拟人作为引人入胜的主持人，并展示纵横比调整和导出功能，以突出跨平台的多样性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的员工培训和入职计划？
HeyGen通过先进的AI视频制作工具快速创建微学习视频，彻底革新员工培训和入职流程。我们的平台利用AI虚拟人和复杂的文本转语音技术，提供引人入胜的内容，提高团队的知识保留率。
HeyGen提供哪些功能以便轻松创建微学习视频？
HeyGen通过强大的功能简化微学习视频的创建过程，如从脚本到视频的转换、多样化的视频模板和逼真的AI虚拟人。您可以高效生成高质量的短视频，配有旁白生成和字幕/说明文字，使内容更具可访问性和影响力。
HeyGen能否帮助在微学习内容中保持品牌一致性？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，确保您的微学习视频与品牌形象完美契合。利用我们丰富的模板和场景以及集成的媒体库/库存支持，轻松制作专业的品牌培训视频。
为什么选择HeyGen作为我的微学习视频制作工具？
选择HeyGen作为您的微学习视频制作工具意味着在内容创作中获得无与伦比的速度和效率。我们的平台使您能够快速创建微学习视频，配有逼真的AI虚拟人和文本转语音功能，大大缩短制作时间，同时最大化参与度和知识保留率。