微学习培训视频制作工具：创建引人入胜的视频
通过使用AI虚拟形象的互动微学习视频提升知识保留和员工参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的60秒产品演示视频，面向潜在客户，展示新软件功能的无缝体验。使用清晰、现代的视觉效果和信息丰富的屏幕字幕/说明，突出优势并逐步引导观众使用。
制作一个权威但平易近人的30秒合规视频，面向所有公司员工，作为企业培训的一部分，强化关键的安全协议。利用HeyGen的多样化模板和场景，以及媒体库/素材支持，创建有影响力的场景和清晰、有力的声音，确保知识的保留。
设计一个鼓舞人心的50秒培训视频，提供有效公众演讲的快速技巧，旨在通过短课提升专业人士的技能。结合动态视觉元素和自信的旁白，利用纵横比调整和导出功能，实现跨平台的最佳分享。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化微学习培训视频的制作？
HeyGen通过先进的文本转视频技术和逼真的AI虚拟形象，将脚本转化为专业内容，从而简化微学习视频的制作过程。这使企业能够快速制作引人入胜的企业培训材料，而无需广泛的视频制作专业知识。
HeyGen提供了哪些功能来使微学习视频更具吸引力？
HeyGen通过可定制的AI虚拟形象、多样化的配音生成以及其媒体库中的视觉元素集成，增强了微学习视频的吸引力。用户还可以利用专业模板并添加字幕/说明，创建引人入胜且易于访问的培训视频。
HeyGen能否用于在整个组织中扩展企业培训视频的制作？
当然可以，HeyGen旨在高效扩展企业培训视频的制作。其功能包括文本转视频、品牌控制和便捷的导出选项，使组织能够持续制作高质量的教学视频，以实现各种学习目标。
HeyGen是否支持为全球员工创建多语言微学习视频？
是的，HeyGen支持多语言视频制作，使您能够通过微学习内容覆盖全球受众。其先进的配音生成和自动字幕/说明功能确保您的培训视频对不同语言群体都可访问且有效。