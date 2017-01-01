微学习模块生成器：快速创建引人入胜的课程
通过AI微学习模块生成器简化您的课程创建。轻松将脚本转换为引人入胜的视频课程，使用语音生成实现最大影响力和知识保留。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对独立企业家和在线学习创作者的60秒视频，展示我们的AI课程创建器如何制作专业的在线课程。视觉和音频风格应充满活力和动感，快速剪辑、欢快的背景音乐和亲切的解说员。使用HeyGen的AI虚拟形象让多样化的虚拟讲师栩栩如生，使复杂主题对观众更具吸引力和可理解性。
为小企业主制作一个友好且信息丰富的30秒视频，解释我们的迷你课程生成器如何增强知识保留。采用亲切的视觉风格，使用清晰简单的图形和温暖鼓励的声音。利用HeyGen的语音生成确保一致的高质量音频，有效传达快速课程部署的好处。
想象一个为教育工作者和企业培训师打造的50秒视频，他们希望通过我们的综合课程创建平台构建真正互动的课程。视觉美学应高科技且简洁，使用极简设计元素和清晰权威的语气。通过使用HeyGen的字幕/说明功能增强学习者的理解和可访问性，确保每条信息都被清晰接收。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何作为微学习的AI课程创建器？
HeyGen通过先进的AI辅助功能让您快速创建引人入胜的微学习课程。利用我们的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，将脚本转化为动态内容，使HeyGen成为您教育需求的高效AI视频生成器。
HeyGen支持创建引人入胜的在线课程吗？
是的，HeyGen使您能够开发互动的在线课程，增强知识保留。利用专业的AI虚拟形象、定制语音和动态场景，提供引人入胜的员工培训模块和教育内容。
是什么让HeyGen成为高效的迷你课程生成器？
HeyGen通过直观的模板、品牌控制和从脚本到视频的功能简化了高效的课程创建。这使您能够快速生成专业的迷你课程，并在无需广泛视频制作专业知识的情况下提供有效的员工培训。
HeyGen可以用作综合课程创建平台吗？
当然，HeyGen作为一个多功能的课程创建平台，提供AI虚拟形象、自动字幕和丰富的媒体库。您可以设计高质量的在线课程和适合多样化员工培训计划的移动学习内容。