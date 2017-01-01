微型UGC视频生成器，用于真实的AI视频广告
通过我们的AI虚拟形象技术轻松制作高转化率的UGC视频广告，降低制作成本，提升您的营销工作流程和广告支出回报率（ROAS）。
为寻求扩大影响力的品牌开发一个45秒的微型UGC视频广告，展示将简单概念转化为引人注目的UGC视频广告的力量。视觉风格应专业且简洁，突出产品的使用或优势，旁白应清晰且权威，直接来源于HeyGen的从脚本到视频的功能，目标是中小型企业。
通过一个60秒的视频扩展您的全球影响力，目标是国际市场团队和电子商务企业。该视频应展示无缝创建多语言视频的过程，采用逼真的AI演员。视觉风格应动态且具有文化敏感性，旁白生成多种语言，展示本地化信息的清晰度和影响力。
需要快速迭代营销活动？为营销专业人士和代理机构创建一个简洁的15秒视频，重点介绍如何生成无限广告变体。视觉风格应快速且简明，展示从HeyGen的模板和场景构建的不同概念场景之间的快速转换，配以令人兴奋且有影响力的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化UGC视频广告的制作？
HeyGen通过使用逼真的AI演员和AI虚拟形象，使品牌和创作者能够生成看似真实的UGC视频广告。这允许在您的营销工作流程中快速迭代和可扩展的内容创建。
HeyGen能为全球观众制作多语言视频吗？
是的，HeyGen支持通过将脚本转换为多样化的旁白来创建多语言视频，配以说该语言的AI虚拟形象。这一功能帮助品牌有效地接触更广泛的国际观众。
HeyGen的AI视频生成对营销人员有什么好处？
营销人员可以通过HeyGen快速生成无限的广告变体，大大简化他们的营销工作流程。这种创新方法有助于降低内容制作成本，同时提高活动的有效性。
HeyGen适合生成微型UGC视频内容吗？
当然，HeyGen被设计为一个强大的微型UGC视频生成器，允许品牌和创作者轻松制作看似真实的视频。利用AI演员以令人信服的方式和规模传达您的信息。