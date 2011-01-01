即时创建有影响力的微培训视频系列
提供有效的微学习视频以增强技能发展。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成您的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的简短培训模块，面向客户教育，展示一项新的软件功能。视频应具有简洁、现代的美学风格，配以轻快的背景音乐，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速动画化教学内容，并通过自动字幕/说明确保准确性。
制作一个60秒的简短信息视频，用于技能提升，展示一个快速的销售团队生产力技巧。该视频需要动态的教学视觉风格，提供实用的例子，利用HeyGen的媒体库/素材支持相关的B-roll镜头，并使用精美的模板和场景保持高质量外观。
设计一个20秒的引人入胜的培训视频，以提高现有团队对最新政策更新的知识保留。风格应充满活力且简洁，突出关键要点，配以清晰的视觉效果和音频，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化移动观看，并通过字幕/说明确保可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化微学习视频的创建？
HeyGen利用先进的AI化身和从脚本到视频的功能，快速制作引人入胜的简短培训模块。这简化了内容创建，使得为各种学习目标开发教育内容变得更加容易，无需复杂的视频制作。
HeyGen能否帮助创建用于员工发展的互动培训视频？
当然可以。HeyGen允许您设计带有专业AI化身和自定义语音的简短信息视频，非常适合企业培训内容和新员工入职培训。这些引人入胜的培训视频显著提高了知识保留和技能提升。
我可以用HeyGen创建哪些类型的简短培训模块？
使用HeyGen，您可以创建多种短信息视频，从技能提升教程到客户教育模块以及全面的微培训视频系列。其用户友好的模板和从脚本到视频的功能使得有效培训视频的快速开发成为可能，适用于任何学习管理系统。
HeyGen如何支持微培训系列的品牌化和可访问性？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入微培训视频系列中，以保持一致的视觉识别。此外，自动字幕和说明增强了可访问性，确保您的视觉效果和故事传达给更广泛、更包容的观众。