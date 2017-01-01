微培训视频制作工具：提升参与度与知识
轻松创建引人入胜的微学习视频和培训内容，使用强大的AI虚拟形象实现动态员工入职培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的产品演示视频，针对正在探索新功能的现有客户，展示清晰的屏幕录制和简洁的脚本转视频，配以动态的屏幕文字和自信的逐步音频风格，确保所有关键操作都用字幕/说明文字突出显示。
为内部团队成员制作一个30秒的微学习视频，详细说明快速的工作流程更新，采用专业且直截了当的视觉风格，配以冷静、权威的声音，利用HeyGen的视频模板和媒体库/素材支持快速组装，呈现出精致的外观。
为您的销售团队生成一个90秒的短视频，旨在通过新的销售策略激励他们，采用动态和现代的视觉美学，配以欢快的背景音乐和充满活力的配音，通过使用纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化微培训视频的制作？
HeyGen通过将文本转化为动态视频内容，使用户能够快速制作引人入胜的微学习视频。其AI虚拟形象和强大的文本转语音功能确保了专业级的培训视频，无需复杂的制作过程，使HeyGen成为理想的微培训视频制作工具。
HeyGen能否创建全面的AI生成视频文档？
当然可以，HeyGen专为高效的AI生成视频文档而设计，让您轻松生成有影响力的培训视频。您可以利用其模板、AI配音和屏幕录制功能创建详细的产品演示或标准操作程序。
AI虚拟形象在HeyGen的培训视频制作中扮演什么角色？
HeyGen的逼真AI虚拟形象为您的培训视频赋予生命，通过文本转语音脚本自然地讲述内容。这一功能对于快速大规模创建专业的员工入职培训和客户教育材料至关重要，提升了您的视频文档质量。
使用HeyGen可以多快生成客户教育短视频？
HeyGen能够快速生成用于各种目的的短视频，包括有效的客户教育。利用其广泛的视频模板和AI功能，HeyGen帮助您在几分钟内制作出高质量、引人入胜的内容，大大简化了您的视频文档制作过程。