元宇宙视频制作工具：用AI创造沉浸式世界

快速从您的脚本制作引人入胜的元宇宙视频，将文字转化为沉浸式场景和故事，通过从脚本到视频的功能实现。

制作一个吸引科技爱好者和早期采用者的30秒宣传视频，展示您最新元宇宙体验的惊人潜力。使用流畅、未来感十足的视觉效果，搭配欢快的合成音轨，利用HeyGen的创新AI化身，以无与伦比的真实感将您的数字存在感带入生活，展示为何我们的平台是终极元宇宙视频制作工具。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个为内容创作者和小型企业设计的简洁45秒教学视频，展示元宇宙视频制作的简单性。视觉风格应清晰明了，配以友好且信息丰富的旁白，利用HeyGen的多样化视频模板和场景来简化创作过程，实现无技术障碍的沉浸式叙事。
示例提示词2
开发一个迷人的60秒叙事短片，面向普通观众和科幻迷，探索一个设定在充满活力的元宇宙世界中的奇幻故事。该视频应具备梦幻、富有想象力的视觉效果和空灵的管弦乐音轨，利用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将您的创意愿景转化为非凡的视觉旅程，使其成为故事的真正AI艺术生成器。
示例提示词3
制作一个动态的30秒社交媒体视频，适合元宇宙社区成员和活动组织者，宣布一个激动人心的虚拟活动。视觉风格必须充满活力和时尚，配以现代、脉动的音乐，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在所有平台上无缝分享，优化您的广告创作和覆盖范围。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

元宇宙视频制作工具的工作原理

通过我们直观的AI视频平台，将您的想法转化为引人入胜的元宇宙体验。轻松为任何虚拟世界或数字互动创建沉浸式视频。

1
Step 1
选择您的化身和场景
首先从多样化的AI化身中选择，并选择一个沉浸式虚拟场景，为您的元宇宙视频奠定基础。
2
Step 2
撰写您的脚本和旁白
利用从脚本到视频的功能撰写您的叙述。我们的AI将自动生成逼真的旁白，使您的故事栩栩如生。
3
Step 3
通过品牌和媒体个性化
用您独特的美学定制您的视频。访问我们的媒体库，添加引人注目的视觉效果，并使用品牌控制应用您的品牌颜色和标志。
4
Step 4
生成并分享您的创作
一旦满意，生成您的高质量元宇宙视频。轻松导出并分享您的创作，准备好让您的观众体验。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的沉浸式叙事

开发引人入胜的AI驱动沉浸式视频叙事，丰富虚拟世界中的教育或娱乐体验。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作引人入胜的元宇宙视频？

HeyGen通过利用先进的AI和数字化身，赋予用户进入元宇宙视频创作的能力。您可以打造沉浸式叙事体验，利用HeyGen的功能以专业质量将您的虚拟概念变为现实。

HeyGen提供哪些视频模板以便快速内容创作？

HeyGen提供了一个全面的视频模板库，旨在简化各种需求的内容制作。这些模板非常适合高效生成引人入胜的社交媒体视频和有影响力的广告创作。

HeyGen是否支持从脚本到视频和旁白生成？

当然，HeyGen具备强大的从脚本到视频功能，将您的书面内容转化为动态视觉效果。它还包括先进的旁白生成功能，允许您为AI生成的视频制作高质量的音频解说。

我可以使用HeyGen的品牌控制功能自定义视频并轻松导出吗？

是的，HeyGen提供广泛的品牌控制功能，使您能够无缝地将您的标志和特定品牌颜色融入视频中。一旦使用我们的媒体库完善您的视频，您可以轻松地以各种格式导出和分享。