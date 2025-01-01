您的首选元广告视频制作工具，打造引人注目的广告
通过AI视频创作，将文本脚本瞬间转化为高影响力的定制元视频广告。
为数字营销人员制作一个30秒的教学视频，强有力地展示HeyGen在大规模创建“定制视频广告”方面的能力。视频应具备简洁专业的视觉美感和权威的旁白，解释如何通过文本转视频和旁白生成功能，将普通文本轻松转化为影响深远的“Facebook广告视频制作”内容，适用于各种活动。
想象一个20秒的“社交媒体视频”提示，专为渴望提升在线品牌的个体创业者和内容创作者设计。其生动友好的视觉和音频风格，配合清晰热情的演讲者，突出添加字幕/说明文字的简单性，并利用媒体库/素材支持，制作出引人入胜的内容，成为强大的“视频广告创作者”，无需复杂的编辑技能。
为希望通过“Facebook视频广告”提升销售的电商品牌创建一个45秒的产品聚焦视频。视频应具备流畅的产品中心过渡，配以充满活力的背景音乐，清晰展示产品优势。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，实现最佳平台展示，并包含一个引人入胜的AI虚拟形象，呈现关键卖点，展示从创意到广告的无缝“视频创作”。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升社交媒体视频广告的创作过程？
HeyGen通过生成式AI帮助用户简化高影响力社交媒体视频广告的创作。利用我们专业设计的模板、AI虚拟形象和文本转视频功能，打造引人入胜的广告创意，与您的受众产生共鸣。这有助于在各个平台上高效创建视频。
HeyGen提供哪些功能来制作具有独特品牌故事的定制视频广告？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将企业标志、定制字体和品牌套件颜色直接整合到您的定制视频广告中。利用我们的媒体库和滤镜进一步个性化您的广告创意，确保您的视频叙事真实反映您的品牌。
HeyGen能否帮助高效创建引人注目的广告和视频内容？
当然可以。HeyGen旨在帮助您通过AI虚拟形象、动态动画和从文本提示生成引人入胜的旁白，生成引人注目的广告。这使得视频创作更加高效，迅速将您的脚本转化为引人入胜的广告视频。
HeyGen如何支持Meta和Facebook广告活动的多样化视频格式开发？
HeyGen通过支持各种纵横比和视频格式，确保您的广告创意在所有平台上得到优化。轻松调整和导出您的视频广告，以适应Meta广告视频制作和Facebook广告视频制作活动的特定要求，最大化您的覆盖面。