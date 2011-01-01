信息培训视频生成器：创建引人入胜的课程
使用动态AI化身创建沉浸式员工培训，使您的入职视频既吸引人又具成本效益。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段60秒的吸引人视频，专为需要简化内容创作的学习与发展团队和人力资源经理设计。视频应采用友好且信息丰富的视觉风格，使用预设计的模板和场景展示创建精美入职视频的简便性。音频将是热情且令人安心的，强调HeyGen如何通过现成的布局简化整个视频创作过程。
想象一段30秒的动态视频，面向希望快速制作解释性内容的内容创作者和营销团队。视频应具有充满活力和现代感的视觉风格，展示从文本到视频的无缝转换过程。热情的AI语音生成器将解说这一过程，展示如何清晰快速地传达复杂的想法，增强信息的整体影响力。
开发一段50秒的说服性视频，面向寻求高效AI视频平台的小企业主和数字营销人员。视频在视觉上应干净且专业，展示各种社交媒体平台的灵活纵横比调整和导出功能。伴随的音频将是自信且简洁的，强调HeyGen如何优化不同渠道的视频创作，确保最大化的覆盖和参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI化身提升创意视频创作？
HeyGen通过利用先进的AI化身，将文本转化为视频脚本，提升创意视频创作，变成引人入胜的视觉故事。我们的平台提供直观的AI视频平台，轻松生成高质量的AI生成视频，使复杂的视频创作对每个人都变得可及。
HeyGen在生成培训视频方面提供了哪些好处？
HeyGen提供强大的信息培训视频生成器，使学习与发展团队能够高效地制作员工培训和入职视频。通过一系列模板和集成的AI语音生成器，HeyGen简化了创建有影响力的培训体验的过程。
HeyGen能否定制品牌元素和视觉故事以用于营销视频？
是的，HeyGen能够强大地定制品牌元素，确保您的营销视频和产品说明与您的视觉故事完美契合。您可以轻松定制表情，并将您独特的品牌融入每个AI生成的视频中。
HeyGen是否支持创建多语言视频和入职内容？
当然，HeyGen使创建多语言视频变得简单，扩大了员工培训和全球入职视频的覆盖范围。我们的AI视频生成器支持多种语言，确保您的信息在全球范围内被理解，并配有同步音频和准确的字幕。