快速专业更新的合并新闻视频制作工具
使用HeyGen的AI驱动“从脚本到视频”功能，为投资者和员工制作引人入胜的并购公告。
制作一段45秒的收购新闻视频，面向投资者，概述交易的财务影响和未来增长前景。视频应具有动态且吸引人的企业视觉风格，使用HeyGen的“媒体库/库存支持”中的专业B-roll素材，并通过“语音生成”工具生成复杂且令人安心的旁白。
开发一段30秒的合并进展更新视频，旨在通过社交媒体在线分发给更广泛的受众。视觉风格必须现代且快速，使用“新闻视频模板”快速创建，并配有同步字幕以确保可访问性，增强HeyGen的“字幕/标题”功能。音频应清晰且引人入胜，反映信息的快速传播。
为潜在合作伙伴制作一段1分30秒的技术概述视频，展示合并实体的技术协同效应。此视频需要流畅的品牌视觉呈现，与我们的企业形象一致，并提供清晰的信息音轨。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保在各种平台上最佳显示，并结合“AI化身”以引人入胜的方式呈现复杂的技术细节。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何协助制作专业的合并新闻视频？
HeyGen利用先进的AI视频工具，包括高管AI化身和直观的平台，帮助您快速设计出色的收购新闻视频。您可以使用现成的新闻视频模板，将您的脚本转化为精美专业的新闻报道。
HeyGen是否提供AI脚本生成器和从文本到视频的功能？
是的，HeyGen具有AI脚本生成器，可以编写清晰、有吸引力的脚本，并配备强大的从文本到视频功能。这使得本地化视频创建变得高效，可以将单个提示转化为完整的高质量视频。
HeyGen提供哪些品牌定制选项用于企业公告？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您在专业设计的视频模板中自定义布局和品牌元素。您还可以集成您的徽标并调整纵横比，以确保内部和外部通信的一致性。
我可以使用HeyGen实现高质量的旁白和视觉内容吗？
当然可以。HeyGen支持使用先进的文本到语音工具生成权威的旁白，实现自然且情感感知的传递。结合集成的媒体库、库存支持和流畅过渡选项，您的视频将看起来和听起来都很专业。