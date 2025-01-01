指导视频制作工具：简化您的培训内容

使用逼真的AI虚拟形象创建个性化和专业的指导视频，使学习更具互动性和可访问性。

为新加入在线指导计划的学员创建一个60秒的入门视频，旨在营造温暖而专业的氛围。该视频应介绍计划的结构和优势，使用HeyGen的AI虚拟形象呈现关键信息，并通过清晰的语音生成引导观众顺畅了解。视觉风格应邀请人且简洁，配以柔和的背景音乐。

示例提示词1
开发一个吸引人的45秒宣传视频，以吸引潜在参与者加入新的指导课程，突出其独特的价值主张。设计此视频以动态和充满活力的方式，利用HeyGen的可定制模板和场景呈现引人入胜的内容，并通过脚本生成视频文本，实现快速而有力的信息传递。目标观众是寻求职业发展的专业人士，音频应配有欢快、现代的配乐。
示例提示词2
指导视频制作工具如何真正赋能成长？在一个30秒的信息视频中说明这一点，目标是探索个人和职业发展的个人。采用简洁明了的视觉风格，使用HeyGen的字幕/字幕功能以确保最大清晰度，整合其媒体库/库存支持中的相关素材。音频应直接且专业，专注于引人注目的好处。
示例提示词3
制作一个鼓舞人心的50秒视频，展示指导成功故事，旨在为有抱负的导师和持怀疑态度的潜在学员建立信任并展示影响力。视觉和音频风格应真实且温馨，语气真诚。利用HeyGen的培训视频制作软件功能，通过AI虚拟形象讲述引人入胜的个人旅程，并利用纵横比调整和导出功能确保在各种社交媒体平台上完美呈现。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

指导视频制作工具的工作原理

快速使用AI制作引人入胜的指导视频。将您的知识转化为有影响力的视觉内容，有效地激励和教育您的观众。

1
Step 1
创建您的内容
首先编写或粘贴您的指导脚本。我们的平台将您的文本转化为引人入胜的视频内容，非常适合在线指导或培训。
2
Step 2
选择您的演示者
通过选择多样的AI虚拟形象来增强您的信息传递。这些逼真的演示者将以清晰和专业的方式传递您的培训视频内容。
3
Step 3
应用品牌和风格
通过使用我们的品牌控制确保您的指导视频与您的品牌形象一致。轻松添加您的标志和公司颜色，以增添专业感。
4
Step 4
生成并分享
通过高质量的语音生成完成您的项目，自动与您的脚本同步。您的AI视频制作工具作品随后可以轻松导出和分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

有效推广指导计划

快速创建引人入胜的社交媒体视频，有效推广指导计划并吸引新参与者。

常见问题

HeyGen如何简化在线指导视频教程的制作？

HeyGen是一款直观的AI视频制作工具，可以简化您在线指导计划中引人入胜的视频教程的制作。利用脚本生成视频文本和专业语音生成，快速制作高质量内容。

HeyGen是否支持用于个性化指导计划视频的AI虚拟形象？

是的，HeyGen提供多样的AI虚拟形象，为您的指导计划视频赋予人性化的触感。这些虚拟形象可以传递您的内容，使您的培训视频制作软件体验高度引人入胜和个性化。

HeyGen为专业指导课程提供哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志、特定颜色和字体整合到您的指导课程中。这确保每个在线指导视频都能反映您的品牌形象，提升专业性和识别度。

HeyGen可以用作全面的培训视频制作软件吗？

当然可以。HeyGen作为一款强大的培训视频制作软件，能够生成各种内容，从详细的入门视频到引人入胜的宣传视频。通过可定制的模板和场景，您可以高效地制作适合任何培训需求的引人入胜的内容。