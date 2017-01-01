了解如何通过一段45秒的讲解视频改变人力资源专业人士和学习与发展经理启动新导师计划的方式。该视频以专业且简洁的视觉风格和乐观的音轨，展示了如何使用AI驱动的导师培训生成器轻松创建一个强大的导师计划模板。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，确保快速、高质量的制作，让您的计划迅速启动。

