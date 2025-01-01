指导课程视频制作工具：提升您的项目
使用逼真的AI化身创建引人入胜的在线指导项目，为每次课程个性化定制，以实现更深入的参与和学习。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的欢迎信息，专为新学员设计，面向导师和项目协调员，提供热情的欢迎并设定他们旅程的期望。视觉风格应友好和吸引人，展示在专业环境中多样化的“AI化身”，以对话和鼓励的语气讲话。这个“指导课程视频制作工具”提示应突出HeyGen创建可亲近的虚拟导师的能力，能够有效且个性化地传递关键信息。
制作一个45秒的宣传视频，面向小企业主和营销专业人士，展示创建营销内容的速度和效率。视频应充满活力和节奏感，结合来自“媒体库/素材支持”的生动素材和图形，配以充满活力的背景音乐和专业的旁白。展示HeyGen作为“AI视频生成器”的功能，允许用户快速组装引人注目的叙述，使用预构建的“模板和场景”立即产生影响。
开发一个1分钟的解释视频，面向内容创作者和在线教育者，专注于最大化“虚拟指导”内容在不同平台上的传播。视觉和音频风格应现代且适应性强，展示不同纵横比的分屏比较和清晰简洁的声音。这个提示应展示HeyGen的“字幕/说明”功能以提高可访问性及其“纵横比调整和导出”功能，证明其作为多样化分发需求的综合“视频创作平台”的多功能性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen通过启用用户使用“AI化身”和“从脚本到视频”功能生成高质量视频来简化视频创作。这个强大的“AI视频生成器”将书面内容转化为引人入胜的视觉叙述，使过程高效且易于访问。
HeyGen平台内有哪些品牌控制选项？
HeyGen的“视频创作平台”提供强大的“品牌控制”功能，允许您集成您的标志、特定品牌颜色和自定义字体。这确保了您制作的每个“培训视频制作工具”或“指导课程视频制作工具”都保持一致的品牌形象。
HeyGen能否帮助将多样化的媒体整合到我的视频中？
是的，HeyGen提供了广泛的“媒体库”和“素材支持”，允许您轻松将各种资产整合到您的视频中。您还可以上传自己的媒体，增强“视频课程”或演示的视觉丰富性。
HeyGen在不同视频格式和输出需求方面有多灵活？
HeyGen支持“纵横比调整和导出”，使您能够根据不同平台调整视频，从社交媒体到专业演示。这确保了您的内容无论在何种观看环境或所需格式下都显得精美和专业。