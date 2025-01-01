专业培训导师会议视频生成器

利用先进的文本到视频功能，将脚本转化为引人入胜的导师和培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的信息视频，专为新员工设计，涵盖基本的入职步骤，采用简洁现代的视觉风格和清晰的旁白，利用从脚本到视频的功能快速生成内容，作为有效的培训视频制作工具。
示例提示词2
开发一个30秒的动态视频，面向小企业主，展示他们如何轻松使用各种模板和场景创建引人入胜的内容，采用激励人心的视觉风格和欢快的背景音乐，传达强大视频创作平台的高效性。
示例提示词3
为市场团队设计一个60秒的权威视频，解释AI视频生成器的核心优势，采用复杂的视觉风格和专业的旁白，通过自动生成的字幕/说明确保全球可达性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

导师会议视频生成器的工作原理

通过我们的AI驱动平台，轻松将您的专业知识转化为引人入胜的导师会议视频，从脚本到分享简化创作过程。

1
Step 1
创建您的脚本
通过输入或粘贴您的会议脚本开始您的导师视频。我们的平台利用“从脚本到视频”功能将您的文字变为现实。
2
Step 2
选择AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一位作为您导师会议的引人入胜的主持人，增加人性化触感而无需摄像机。
3
Step 3
应用您的品牌
通过使用“品牌控制”轻松添加您的标志、自定义字体和品牌颜色，确保您的视频与品牌形象一致。
4
Step 4
导出并分享
通过利用“纵横比调整和导出”优化您的导师视频以适应任何平台，然后轻松与您的观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂概念

将复杂的主题简化为易于理解的视频课程，提高学员的理解和教育成果。

常见问题

HeyGen如何简化培训或导师视频的创建？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，大大简化了这一过程。您可以使用AI化身和文本到视频功能，瞬间将您的脚本转化为引人入胜的视频内容，非常适合导师会议视频生成器需求或制作有效的培训视频内容。

HeyGen为专业在线导师视频提供哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的在线导师视频内容保持专业外观。您可以轻松应用品牌的标志和色彩方案，从各种模板和场景中选择，并利用媒体库完美契合您的组织身份。

HeyGen的AI视频生成器是否支持多平台交付？

是的，HeyGen的AI视频生成器专为多平台交付而设计。它包括纵横比调整和导出，允许您优化视频以适应不同的社交媒体或流媒体平台，并通过自动字幕/说明增强可达性和覆盖面。

除了导师视频，HeyGen平台还能创建哪些其他类型的视频？

HeyGen强大的视频创作平台不仅仅是一个导师会议视频生成器。它非常适合制作高质量的培训视频内容、有影响力的入职视频指南、营销视频等，利用AI化身和从脚本到视频的功能。