在线指导视频制作工具用于引人入胜的培训

轻松将您的脚本转化为专业的指导培训视频，借助强大的文本到视频功能。

示例提示词1
想象一个60秒的动画视频，针对有志于领导力发展的领导者和组织，从导师的角度展示指导的深远影响。采用精致的企业视觉美学，配合动画信息图表和自信权威的配音，突出HeyGen的配音生成如何传达强有力的信息，以及其从脚本到视频功能如何简化AI视频制作的内容创作。
示例提示词2
为考虑加入指导平台的新用户开发一个30秒的视频，展示一位满意学员的成功故事。视觉风格应轻快现代，色彩明亮，配以真实友好的配音，充分利用HeyGen的AI化身代表演讲者，并整合媒体库/素材支持作为动态背景元素，展示免费文本到视频生成器的功能。
示例提示词3
考虑为创意人士、人力资源专业人士和学习与发展团队制作一个90秒的教学视频，解释如何有效使用在线指导视频制作工具来制作引人入胜的培训视频创作软件内容。采用清晰的教学视觉效果，配合屏幕录制和简明的分步配音。该视频应利用HeyGen的模板和场景快速入门，其从脚本到视频功能便于叙述，并自动生成字幕/说明以提高可访问性。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

指导路径视频制作工具的工作原理

通过直观的AI视频制作工具简化引人入胜的指导视频的创建，轻松将脚本转化为专业的视觉指南。

1
Step 1
选择您的模板或从头开始
首先从各种预设计的“领导力路径视频模板”中选择，或从空白画布开始构建您独特的指导内容。
2
Step 2
使用AI生成您的脚本
利用“文本到视频”功能，立即将您的指导见解转化为引人入胜的口语对话，节省录音时间。
3
Step 3
自定义视觉效果和品牌
通过专业的视觉效果增强您的视频，并应用“品牌控制（标志、颜色）”以确保您的指导内容与您的组织身份一致。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过灵活的“纵横比调整和导出”完成您的专业指导视频，轻松在各种指导平台和渠道上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作有影响力的激励内容

快速生成激励视频，赋予学员力量，促进成长，并在任何指导框架内强化积极行为。

常见问题

HeyGen如何简化创建引人入胜的指导项目视频？

HeyGen使您能够轻松制作专业的在线指导视频。利用我们直观的AI视频制作工具，将文本转化为引人入胜的视觉效果，配合逼真的AI化身和无缝的配音生成，使指导项目的内容创作对每个人都变得触手可及。

HeyGen可以用作领导力发展培训视频创作软件吗？

当然可以，HeyGen是理想的培训视频创作软件。通过特定的模板，如领导力路径视频模板、可定制的脚本和品牌场景，您可以制作出适合领导力发展和提升导师及学员技能的有影响力的视频。

HeyGen作为AI视频制作工具提供了哪些创新功能？

作为领先的AI视频制作工具，HeyGen提供了先进的功能，如高度逼真的AI化身和复杂的文本到视频功能。您还可以生成高质量的配音，包括多语言配音，轻松覆盖全球观众。

HeyGen适合导师和学员创建个性化内容吗？

是的，HeyGen非常适合导师和学员创建个性化的指导平台内容。我们用户友好的免费文本到视频生成器允许任何人，包括创意人士，快速制作定制视频，增强指导项目中的参与度和沟通。