创造 使用我们的追思视频制作器留下持久的回忆
使用可定制的模板和AI脚本生成工具，制作一段发自内心的纪念视频，打造个性化的追思体验。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在一个为时45秒的追思幻灯片中，用HeyGen的AI化身和语音生成技术来庆祝某个特别人物的一生。这段视频专为想要以创造性方式分享故事和回忆的朋友和家人量身打造。视觉风格优雅且恭敬，图片之间的过渡自然流畅。非常适合用于葬礼或追思会，这段视频将留下深刻的印象。
使用HeyGen的文本到视频脚本功能，制作一个30秒的纪念视频，面向那些希望快速而有意义地缅怀亲人的人。目标观众包括喜欢简单但深刻的纪念方式的个人。视觉风格简约，注重文字和图像的力量。这个视频适合在社交媒体上分享或作为个人纪念品。
使用HeyGen的媒体库/素材支持，设计一个60秒的葬礼幻灯片，非常适合那些想要在悼念中加入专业视觉效果的人。这个视频适合任何寻求精致和专业纪念演示的人。视觉风格是电影化的，高质量的图像和视频剪辑增强了讲故事的效果。非常适合正式的追悼会，这个视频将以优雅和尊严来纪念逝者。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen提供强大的工具来创建发自内心的纪念视频，让用户可以轻松制作个性化的致敬作品。通过利用可定制的模板和AI驱动的功能，HeyGen简化了制作有意义的追忆视频的过程。
用人工智能驱动的视频叙事让历史事件栩栩如生.
Transform cherished memories into captivating memorial slideshows that honor loved ones' legacies.
激励并提升观众的情绪，用励志视频.
Create tribute videos that celebrate the lives and achievements of those who have passed, offering comfort and inspiration.
常见问题
HeyGen如何帮助制作个性化的追思视频？
HeyGen提供可定制的模板和AI脚本生成功能，帮助您制作个性化的纪念视频。凭借照片幻灯片和音乐集成等功能，您可以创建一个发自内心的致敬视频，以纪念您所爱之人的记忆。
HeyGen为编辑悼念视频提供了哪些工具？
HeyGen提供了一整套视频编辑工具，包括协作编辑和品牌控制功能，以确保您的致敬视频既专业又具有个人特色。您可以轻松调整徽标和颜色等元素，以匹配您纪念活动的基调。
HeyGen能帮助制作葬礼幻灯片吗？
是的，HeyGen可以帮助您使用其媒体库和库存支持创建一个有意义的葬礼幻灯片。您可以无缝地结合照片和视频，加上旁白和字幕，来讲述一个引人入胜的故事。
是什么让HeyGen的内存视频创作变得独一无二？
HeyGen的内存视频创作因其AI化身和文本到视频的能力而脱颖而出，让您能够为您的纪念活动增添独特的触感。该平台的宽高比调整和导出选项确保您的视频适用于任何观看格式。