使用我们的梗视频制作器 制作爆笑短片
释放你的创造力，使用可定制的模因模板和人工智能头像来进行引人入胜的社交媒体分享。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将单一提示转化为完整视频。
在这个60秒的叙述中，探索一个为有抱负的内容创作者设计的迷因生成器的创造性可能性。这个视频面向年轻成人和数字原住民，将展示HeyGen的AI化身和语音生成如何让迷因栩栩如生。视觉风格将是古怪且多彩的，配以引人入胜的音效，强调视频编辑工具的无缝集成，以实现高质量的MP4输出。
在一段面向渴望探索新工具的技术娴熟者的30秒视频中体验制作梗图的艺术。这段视频将重点展示HeyGen的媒体库/素材支持的技术能力，展示用户如何访问大量资源以增强他们的梗图。视频采用时尚现代的视觉手法，并搭配上引人入胜的配乐，将突出该平台的免费访问和社交媒体分享功能。
加入梗图革命，用一段45秒的视频为寻求创新表达方式的创意人士量身打造。这段引人入胜的叙述将重点展示HeyGen的宽高比调整和导出功能，让用户能够将他们的梗图适配到任何平台。视觉风格将是大胆且吸引眼球的，伴随着活泼的音频背景，鼓励观众用视频梗图制作器释放他们的创造力。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将单一提示转化为完整视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen通过其梗图视频制作功能赋能创作者，提供定制梗图和生成高质量MP4视频以供社交媒体分享的工具。利用HeyGen直观的视频编辑工具和免费访问来轻松创建引人入胜的内容。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating video memes in minutes to boost your social media presence and engagement.
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的迷因视频？
HeyGen提供了一个强大的迷因视频制作器，让您可以轻松地使用各种迷因模板创造吸引人的内容。借助直观的视频编辑工具，您可以自定义迷因以适应您的创意构想，并在社交媒体上无缝分享。
HeyGen的迷因生成器都有哪些功能？
HeyGen的梗图生成器提供了一系列功能，包括AI头像、从脚本到视频的文本转换，以及配音生成。这些工具使您能够创建高质量的MP4视频，在任何平台上都能脱颖而出。
我可以用HeyGen的视频编辑工具自定义表情包吗？
当然可以！HeyGen的视频编辑工具让您可以轻松自定义梗图。您可以调整品牌元素，如标志和颜色，添加字幕或标题，并从丰富的媒体库中选择，以增强您的视频梗图。
HeyGen提供免费使用其梗图制作器吗？
HeyGen免费提供其梅姆创造器的访问权限，让你可以探索它的功能并且无需任何初始成本就能创造高质量的视频梅姆。这让你可以立刻开始制作富有创意的内容。