2

Step 2

选择您的AI化身和场景

从多样化的AI化身中选择一个，以专业和清晰的方式呈现您的医疗内容。通过选择合适的模板和场景来补充您的信息，确保您的视频保持一致且引人入胜的美学风格，充分利用AI化身的力量。