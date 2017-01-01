医疗入职视频生成器：立即简化培训

使用HeyGen高效的从脚本到视频功能，在几分钟内为医疗专业人员创建合规的培训和入职视频。

创建一个简洁的60秒医疗入职视频，面向新入职的医疗专业人员，采用专业且令人安心的视觉风格，配以清晰的AI语音。该视频应介绍医院的关键规章制度，使用AI虚拟形象引导观众了解重要信息，突出医疗入职视频生成器如何简化初始培训。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的培训视频，面向医院管理人员，展示AI视频生成器的高效性。视觉风格应现代且信息丰富，音频清晰。强调通过从脚本到视频的转换快速创建详细的培训视频，将复杂信息转化为引人入胜的内容。
示例提示词2
设计一个1分45秒的合规入职视频，针对现有医疗人员，确保权威且引人入胜的展示。视觉效果应干净且精准，音频专业。关键是整合字幕/说明文字以提高可访问性和强化理解，确保所有重要更新在这些关键的入职视频中被理解。
示例提示词3
制作一个2分钟的教育视频，面向医学生，讲解基本的患者教育技巧。视觉风格应具教育性和动态性，音频语气友好。展示语音生成的灵活性，以清晰解释复杂概念，展示AI语音如何增强学习材料。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

医疗入职视频生成器的工作原理

轻松创建专业、合规的医疗入职和培训视频，以教育医疗专业人员并确保准备就绪，使用AI驱动的工具。

1
Step 1
创建您的脚本
首先起草或粘贴您的医疗入职内容。我们的从脚本到视频功能将您的文本转化为引人入胜的视频，非常适合培训视频。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和语音
从多样的AI虚拟形象中选择一个来代表您的品牌。您还可以生成AI语音，以确保为医疗专业人员提供清晰、一致的解说。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
通过添加您的标志、公司颜色和相关媒体来增强您的视频。利用我们的模板和场景有效地构建您的入职视频。
4
Step 4
导出和集成
通过以多种格式导出最终的医疗入职视频。将其集成到您的LMS中，以简化培训过程并轻松实现合规。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

最大化入职参与度

.

利用AI创建动态和互动的入职视频，吸引新员工，显著提高医疗培训中的参与度和知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何促进技术或合规性培训视频的创建？

HeyGen利用先进的AI视频生成器，允许用户将文本转化为专业的医疗入职视频生成器内容。我们的AI驱动平台简化了视频创建，确保培训视频的合规性和清晰度，具有从文本到视频和AI语音的功能。

HeyGen提供哪些品牌一致性和可访问性的自定义选项？

HeyGen通过AI虚拟形象和灵活的品牌控制（如标志和颜色）提供广泛的品牌自定义。此外，我们提供自动字幕/说明文字，以提高可访问性并扩大视频内容的受众范围。

HeyGen是否支持与学习管理系统的集成以实现无缝内容交付？

是的，HeyGen设计支持LMS集成，简化了入职视频和教育内容的部署。我们的平台允许以多种格式导出视频，确保与各种学习平台和分发渠道的兼容性。

医疗专业人员使用HeyGen可以多快制作出引人入胜的视频内容？

HeyGen通过直观的界面和丰富的模板与场景库显著加速了医疗专业人员的视频创建。这种AI驱动的效率使得无需广泛的技术技能即可快速开发专业的培训和患者教育视频。