通过AI化身简化医疗视频制作。几分钟内生成专业的医学解说和培训视频，而非数天。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为诊所营销团队和医院管理人员制作一个45秒的动态视频，展示创新的医疗视频制作如何提高患者参与度。视频应包含引人入胜的专业视觉效果和轻柔的背景音乐，利用HeyGen的AI化身展示患者成功故事或新服务。
制作一个面向公众、患者和护理人员的60秒信息视频，简化常见健康状况以进行患者教育。采用友好、清晰的视觉风格，配以简单动画和令人安心的旁白，确保通过自动生成的字幕/说明实现最大可访问性。
为制药公司和医疗设备制造商设计一个30秒的高影响力宣传视频，推动其最新的营销活动。视频应具有动态和有冲击力的视觉风格，配以欢快的音乐，利用HeyGen的可定制模板和场景，传达关于产品优势的专业且令人难忘的信息。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI视频生成增强医疗营销活动？
HeyGen的AI视频生成器将脚本转化为引人入胜的医学视频，利用逼真的AI化身和可定制的模板，显著增强医疗营销活动。这简化了患者教育和更广泛营销活动的内容创作。
是什么能力使HeyGen成为理想的医学突破视频制作工具？
HeyGen是理想的医学突破视频制作工具，因为其文本转视频功能允许从简单脚本快速创建解说视频。用户可以利用可定制的模板和AI化身有效传达复杂的医学信息。
HeyGen能否为医学培训和患者教育创建教育视频？
当然，HeyGen擅长生成高质量的医学培训和患者教育视频。通过语音生成、字幕/说明和AI化身等功能，HeyGen确保重要医疗信息的清晰和可访问性。
HeyGen如何在医疗视频制作中确保品牌一致性？
HeyGen通过提供强大的品牌控制支持医疗视频制作中的品牌一致性，包括将标志和自定义颜色整合到可定制的模板和场景中。这确保了从社交媒体到营销活动的所有视频内容都保持专业和统一的视觉识别。