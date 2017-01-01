媒体库视频生成器：快速创建惊艳的AI视频

通过利用我们广泛的媒体库生成专业的AI视频，快速获得引人注目的视觉效果。

制作一个充满活力的30秒营销视频，目标是小企业主，展示他们如何轻松创建专业视频。视觉风格应现代且充满活力，包含快速剪辑和流畅的图形，配以欢快的背景音乐和由您的脚本生成的友好、清晰的旁白。突出HeyGen的从脚本到视频和旁白生成的功能，以展示快速内容创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为内容创作者和影响者设计一个吸引人的15秒社交媒体视频，提供一个使用AI头像的每日快速提示。视觉和音频风格应时尚且充满动感，结合流行的过渡效果和吸引人的背景音乐，由AI头像直接向观众传达信息。强调HeyGen的AI头像和多样化的模板和场景如何简化引人入胜的社交媒体视频的制作。
示例提示词2
创建一个45秒的信息视频，专为教育工作者和在线课程创建者量身定制，展示如何创建丰富学习模块的视频。视觉风格应清晰友好，利用动画元素和媒体库中的相关素材，配以鼓励的语气。展示HeyGen广泛的媒体库/素材支持和自动字幕/说明，以增强可访问性和视觉叙事。
示例提示词3
开发一个精致的60秒企业沟通视频，面向内容策略师，突出AI生成视频在内部公告或客户更新中的多功能性。美学应专业且精致，具有流畅的过渡和自信、权威的AI旁白，辅以细腻、激励的背景音乐。展示HeyGen无缝生成AI视频内容并以不同平台的各种纵横比导出的能力。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

媒体库视频生成器的工作原理

通过结合强大的文本到视频生成和广泛的媒体资源，轻松将您的想法转化为惊艳的AI生成视频，实现您的愿景。

Step 1
创建您的脚本
首先在我们的直观编辑器中输入或粘贴您的脚本。我们的先进文本到视频生成器将分析您的文本，为引人入胜的视频输出做好准备。
Step 2
选择您的视觉效果
通过从我们的媒体库视频生成器中选择大量免版税的素材、图片和音乐来增强您的信息。视觉上补充您的脚本，以有效地讲述您的故事。
Step 3
添加AI头像
通过选择多样化的逼真AI头像来增强您视频的展示。这些头像将以自然的表情和口型同步传达您的脚本，使您的内容更具吸引力。
Step 4
导出您的AI生成视频
一旦满意，轻松将您的完整项目导出为高质量的MP4格式AI生成视频。您的专业视频现在可以在所有平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功展示

从您的媒体库中制作引人注目的AI生成视频推荐，有效展示客户成功并建立信任。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的专业视频？

HeyGen使用户能够轻松创建用于营销和社交媒体活动的专业视频。利用其AI生成视频的能力，制作与您的观众产生共鸣的引人入胜的内容。

HeyGen提供了哪些独特的创意功能？

HeyGen提供了独特的创意功能，如逼真的AI头像和高质量的旁白，使您无需演员或大量拍摄即可创建视频。您可以自定义这些元素以完美契合您的品牌风格。

HeyGen如何通过文本简化视频创建过程？

HeyGen作为一个先进的文本到视频生成器，允许您将简单的脚本转化为动态的AI视频。其直观的在线编辑器简化了整个过程，使视频制作变得易于访问且高效。

我可以在HeyGen中使用自己的素材或模板吗？

可以，HeyGen提供了一个全面的媒体库视频生成器，并支持自定义上传以丰富您的AI生成视频。您还可以从多样化的视频模板开始，并使用其强大的视频编辑工具自定义每个方面。