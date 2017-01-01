媒体库视频生成器：快速创建惊艳的AI视频
通过利用我们广泛的媒体库生成专业的AI视频，快速获得引人注目的视觉效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者和影响者设计一个吸引人的15秒社交媒体视频，提供一个使用AI头像的每日快速提示。视觉和音频风格应时尚且充满动感，结合流行的过渡效果和吸引人的背景音乐，由AI头像直接向观众传达信息。强调HeyGen的AI头像和多样化的模板和场景如何简化引人入胜的社交媒体视频的制作。
创建一个45秒的信息视频，专为教育工作者和在线课程创建者量身定制，展示如何创建丰富学习模块的视频。视觉风格应清晰友好，利用动画元素和媒体库中的相关素材，配以鼓励的语气。展示HeyGen广泛的媒体库/素材支持和自动字幕/说明，以增强可访问性和视觉叙事。
开发一个精致的60秒企业沟通视频，面向内容策略师，突出AI生成视频在内部公告或客户更新中的多功能性。美学应专业且精致，具有流畅的过渡和自信、权威的AI旁白，辅以细腻、激励的背景音乐。展示HeyGen无缝生成AI视频内容并以不同平台的各种纵横比导出的能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的专业视频？
HeyGen使用户能够轻松创建用于营销和社交媒体活动的专业视频。利用其AI生成视频的能力，制作与您的观众产生共鸣的引人入胜的内容。
HeyGen提供了哪些独特的创意功能？
HeyGen提供了独特的创意功能，如逼真的AI头像和高质量的旁白，使您无需演员或大量拍摄即可创建视频。您可以自定义这些元素以完美契合您的品牌风格。
HeyGen如何通过文本简化视频创建过程？
HeyGen作为一个先进的文本到视频生成器，允许您将简单的脚本转化为动态的AI视频。其直观的在线编辑器简化了整个过程，使视频制作变得易于访问且高效。
我可以在HeyGen中使用自己的素材或模板吗？
可以，HeyGen提供了一个全面的媒体库视频生成器，并支持自定义上传以丰富您的AI生成视频。您还可以从多样化的视频模板开始，并使用其强大的视频编辑工具自定义每个方面。