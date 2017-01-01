制作一个充满活力的30秒营销视频，目标是小企业主，展示他们如何轻松创建专业视频。视觉风格应现代且充满活力，包含快速剪辑和流畅的图形，配以欢快的背景音乐和由您的脚本生成的友好、清晰的旁白。突出HeyGen的从脚本到视频和旁白生成的功能，以展示快速内容创作。

