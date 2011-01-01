市场培训视频生成器：更快创建课程
利用我们先进的从脚本到视频功能，快速从文本创建引人入胜的培训视频，实现高效内容制作。
我们如何创建一个动态的45秒产品视频，突出电子商务平台内一个创新的新上市功能？该视频针对有经验的市场卖家，旨在优化他们的产品展示。需要现代、视觉上引人注目的风格，配以充满活力的背景音乐和清晰的屏幕文字，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能讲述引人入胜的故事，并通过“字幕/说明”实现最大覆盖。
制作一个90秒的教学视频，讲解创建引人注目的电子商务产品展示的最佳实践，旨在转化。观众包括有抱负的在线企业家和营销专业人士。视觉风格必须干净、信息丰富，并充满实用的例子，支持由HeyGen的“语音生成”生成的自信、解释性旁白，并通过“媒体库/库存支持”增强视觉清晰度。
制作一个简洁的30秒宣传视频，强调为市场团队生成内部培训视频的速度和简便性。这个短片针对需要高效内容创作解决方案的营销经理和培训协调员。采用快节奏、激励人心的视觉美学，配以生动的图形和欢快的音乐。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”进行多平台分发，并利用“模板和场景”实现快速创作工作流程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化专业AI视频的创建？
HeyGen使用户能够轻松创建专业、高质量的视频。我们的AI视频生成器将文本转化为视频，配以逼真的AI化身，大大加快了您的内容创作过程。
HeyGen提供哪些工具来生成引人入胜的培训视频？
HeyGen提供直观的教程视频生成器，配有多种预制模板和强大的视频编辑工具。这使您能够高效地创建引人入胜的培训视频和电子学习内容。
HeyGen能否帮助创建引人注目的营销内容和产品视频？
当然可以，HeyGen非常适合生成动态的营销内容和产品视频，非常适合电子商务产品展示和社交媒体广告。您可以自定义外观和风格，以确保所有创意输出的一致品牌形象。
HeyGen是否支持高级功能，如脚本生成和多语言语音？
是的，HeyGen支持从文本生成强大的脚本和高级AI语音生成功能，用于多样化的语音。我们的平台还包括AI配音和多语言配音选项，以覆盖全球观众，增强您的视频内容的丰富对话和音效。