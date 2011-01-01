市场培训视频生成器：更快创建课程

利用我们先进的从脚本到视频功能，快速从文本创建引人入胜的培训视频，实现高效内容制作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
我们如何创建一个动态的45秒产品视频，突出电子商务平台内一个创新的新上市功能？该视频针对有经验的市场卖家，旨在优化他们的产品展示。需要现代、视觉上引人注目的风格，配以充满活力的背景音乐和清晰的屏幕文字，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能讲述引人入胜的故事，并通过“字幕/说明”实现最大覆盖。
示例提示词2
制作一个90秒的教学视频，讲解创建引人注目的电子商务产品展示的最佳实践，旨在转化。观众包括有抱负的在线企业家和营销专业人士。视觉风格必须干净、信息丰富，并充满实用的例子，支持由HeyGen的“语音生成”生成的自信、解释性旁白，并通过“媒体库/库存支持”增强视觉清晰度。
示例提示词3
制作一个简洁的30秒宣传视频，强调为市场团队生成内部培训视频的速度和简便性。这个短片针对需要高效内容创作解决方案的营销经理和培训协调员。采用快节奏、激励人心的视觉美学，配以生动的图形和欢快的音乐。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”进行多平台分发，并利用“模板和场景”实现快速创作工作流程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的市场培训视频生成器如何工作

使用我们直观的AI视频生成器，快速为您的市场列表和产品展示生成专业培训视频，简化内容创作。

1
Step 1
创建您的培训视频脚本
首先在AI视频生成器中创建或粘贴您的培训内容脚本。我们的文本到视频生成器将把您的文本转换为视频中的引人入胜的对话。
2
Step 2
选择AI化身和场景
从多样化的AI化身库中选择一个来代表您的品牌。通过从我们广泛的库中添加相关场景和媒体来增强视觉吸引力。
3
Step 3
应用品牌和精细调整
利用预制模板自定义您的培训视频的外观和风格。加入您的品牌标志和颜色，以保持一致的品牌形象。
4
Step 4
导出您的高质量视频
一旦满意，导出您的高质量视频，支持各种平台准备格式和纵横比，确保它们为您的市场或LMS集成优化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和剪辑

快速制作引人入胜的社交媒体内容，以推广市场产品、培训或品牌形象，推动参与和流量。

常见问题

HeyGen如何简化专业AI视频的创建？

HeyGen使用户能够轻松创建专业、高质量的视频。我们的AI视频生成器将文本转化为视频，配以逼真的AI化身，大大加快了您的内容创作过程。

HeyGen提供哪些工具来生成引人入胜的培训视频？

HeyGen提供直观的教程视频生成器，配有多种预制模板和强大的视频编辑工具。这使您能够高效地创建引人入胜的培训视频和电子学习内容。

HeyGen能否帮助创建引人注目的营销内容和产品视频？

当然可以，HeyGen非常适合生成动态的营销内容和产品视频，非常适合电子商务产品展示和社交媒体广告。您可以自定义外观和风格，以确保所有创意输出的一致品牌形象。

HeyGen是否支持高级功能，如脚本生成和多语言语音？

是的，HeyGen支持从文本生成强大的脚本和高级AI语音生成功能，用于多样化的语音。我们的平台还包括AI配音和多语言配音选项，以覆盖全球观众，增强您的视频内容的丰富对话和音效。