市场卖家视频生成器：快速创建产品视频

通过惊艳的产品视频加速您的销售。利用我们可定制的模板和场景，快速轻松地生成专业内容。

制作一个30秒的邀请性和专业的产品展示视频，目标是潜在的市场客户，突出一个新产品。视觉风格应明亮干净，配以友好的旁白，清晰解释产品的优势，利用HeyGen强大的"语音生成"功能，确保此电商产品视频的清晰沟通。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
设计一个45秒的时尚且信息丰富的营销视频，面向电商卖家，展示我们的AI视频生成器如何简化内容创作。使用欢快的背景音乐和清晰的视觉辅助，利用HeyGen多样化的"模板和场景"，呈现服务的关键功能，作为市场卖家视频生成器的专业演示。
示例提示词2
制作一个60秒的动态且引人入胜的短视频，用于社交媒体营销，面向现有客户和粉丝，宣布一个特别的限时优惠。现代视觉风格应包含快节奏的节奏，使用HeyGen的"AI化身"热情地展示独家优惠，将AI图像转化为视频内容。
示例提示词3
开发一个40秒的权威且简洁的视频，面向企业主，解释可扩展内容创作的价值主张。干净的视觉风格应包含复杂的图形，以传达快速创作工作流程的效率，利用HeyGen的"从脚本到视频"功能，快速将关键信息转化为有影响力的营销视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

市场卖家视频生成器如何工作

轻松将产品信息转化为引人入胜的电商产品视频，提升您的在线存在和销售。

1
Step 1
创建您的脚本
首先列出产品的关键特性和优势。我们的"从脚本到视频"功能将把您的文字转化为引人入胜的视觉效果，非常适合您的"产品描述"。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过引人入胜的主持人增强您的视频。从多样化的"AI化身"中选择一个来代表您的品牌，使您的"AI视频生成器"内容栩栩如生。
3
Step 3
添加品牌元素
个性化您的视频以符合您的品牌形象。利用"品牌控制（标志、颜色）"确保所有"营销视频"的外观和感觉一致。
4
Step 4
导出并分享
轻松完成您的创作。我们的平台允许"纵横比调整和导出"，确保您的"电商产品视频"在各种平台上完美优化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户推荐

将积极的客户体验转化为引人注目的视频推荐，为您的品牌和产品建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何帮助市场卖家创建有效的视频？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，专为赋能市场卖家和电商卖家而设计。它能够快速创建高质量的电商产品视频和引人入胜的营销视频，直接从文本中生成，增强您的产品描述，提供逼真的输出。

我可以期待HeyGen的AI视频生成器提供什么样的视频质量？

HeyGen的AI视频生成器利用复杂的AI化身，生成具有电影质量的逼真输出视频。我们的平台确保您的营销视频和电商产品视频对您的观众来说是专业且高度吸引人的。

HeyGen适合用于社交媒体营销的可扩展内容创作吗？

当然。HeyGen专为可扩展内容创作而构建，非常适合社交媒体营销活动。通过拖放编辑器和大量视频模板，您可以高效地制作众多营销视频，以保持一致的在线存在。

HeyGen可以将我现有的产品图片或描述转换为视频吗？

是的，HeyGen作为一个强大的AI图像到视频生成器，可以轻松地将您的静态产品图片转化为动态的电商产品视频。此外，其文本到视觉的功能允许您直接将产品描述转换为引人入胜的视频内容，简化您的营销视频制作。