市场列表视频制作器：通过AI视频提升销售
轻松为所有在线市场创建令人惊叹的产品展示视频。我们的AI驱动的文本转视频功能使创作变得简单快捷。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的45秒视频，目标是电商经理和营销专业人士，旨在快速创建内容。该视频应具有快速剪辑和现代图形，并配有充满活力的AI语音旁白。展示使用HeyGen的文本转视频功能如何快速生成吸引人的内容，简化产品视频制作过程，适用于各种在线市场。
想象一个引人入胜的30秒产品视频，适合独立创作者和数字艺术家销售独特的印刷品或商品。视觉呈现应鲜艳且视觉丰富，由友好的AI化身引导观众了解产品特性，伴随柔和的氛围背景音乐。展示HeyGen的AI化身如何提供个人化的触感，使产品展示视频在任何平台上脱颖而出。
制作一个1.5分钟的信息丰富的在线视频制作演示，面向国际卖家和多语言企业，寻求全球影响力。该视频需要清晰、专业的语调，配有显著的多语言字幕/说明文字以确保可访问性，并辅以专业的屏幕文字和细微的音效。强调HeyGen的字幕/说明文字功能是接触多元化观众的必备工具，制作引人注目的市场列表视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen通过允许用户使用先进的AI化身和自然的AI语音从文本生成高质量视频，彻底改变了视频创作。我们强大的文本转视频引擎和直观的拖放编辑器简化了整个制作过程。
我可以使用HeyGen自定义我的产品展示视频吗？
当然可以。HeyGen提供了一整套工具来创建令人惊叹的产品展示视频，包括可自定义的模板、品牌控制以及添加文本或去除背景的能力。您还可以利用各种动画和纵横比调整来完善您的在线市场内容。
HeyGen支持哪些技术视频格式和分辨率导出？
HeyGen支持以多种格式导出视频，具有高分辨率输出，包括令人印象深刻的4K分辨率。我们的平台提供灵活的纵横比调整和导出选项，确保您的创意引擎生成适合任何平台的视频格式。
HeyGen是一个易于使用的市场列表视频AI编辑器吗？
是的，HeyGen被设计为一个非常易于使用的在线视频制作器，非常适合创建引人注目的市场列表视频。其直观的拖放编辑器和广泛的模板库使专业视频创作对每个人都可访问，无需高级视频编辑技能。