营销视频工具：轻松创建惊艳视频
通过无缝视频创作提升参与度；利用HeyGen的AI化身大规模传递有影响力且个性化的视频信息。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对小企业主和独立内容创作者的45秒宣传视频，展示生成有影响力的社交媒体视频的简单性。视觉美学应明亮、友好且视觉动态，快速切换不同应用场景，配以欢快的现代背景音乐。利用AI化身传递信息，强调个性化内容的简便性，并展示AI化身在各种视频营销平台上传递一致品牌信息的强大功能。
制作一个针对全球营销团队和内容经理的1分钟视频，他们在视频创作中优先考虑可访问性和广泛覆盖。视觉风格应专业且信息丰富，采用多屏布局展示平台的多功能性，配以清晰自信的声音。强调HeyGen如何通过轻松添加字幕/说明文字来增强全面的营销视频工具，确保内容对全球多样化观众的可访问性和有效性。
为营销分析师和活动经理制作一个简洁的90秒解释视频，展示HeyGen如何加速活动部署和优化。视觉上结合数据可视化和流畅的界面演示，配以有影响力的专业乐器配乐。精确的信息性声音应解释如何利用模板和场景简化快速视频创作，支持敏捷测试和深入的视频分析洞察，以数据驱动决策。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过先进的AI编辑工具简化视频创作？
HeyGen利用先进的AI编辑工具将文本脚本转化为专业的营销视频，利用AI化身和高效的旁白生成简化整个视频创作过程。
HeyGen在营销视频中提供哪些品牌定制选项？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器提供广泛的定制选项，允许用户将品牌控制如标志和颜色应用于视频模板和场景。这确保您的营销视频完美契合您的品牌形象。
HeyGen能否生成高质量的旁白并为视频添加可访问性功能？
当然，HeyGen在旁白生成方面表现出色，使您能够为所有内容制作清晰且引人入胜的音频。它还会自动添加字幕和说明文字，大大提高视频对更广泛观众的可访问性。
HeyGen能否无缝集成到现有的营销技术堆栈中以实现个性化视频信息？
是的，HeyGen设计为能够顺利集成到您的营销技术堆栈中，帮助企业大规模创建和发送个性化视频信息。这一功能有助于加强客户关系并优化潜在客户捕获策略。