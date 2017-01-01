营销视频制作工具：快速创建引人入胜的内容
使用我们的拖放编辑器轻松创建令人惊叹的社交媒体营销视频，提升您的品牌。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的社交媒体宣传视频，针对希望提升活动影响力的数字营销人员。采用动态且视觉吸引力强的风格，使用AI虚拟形象传递关键信息，配以专业而友好的音轨。
制作一个60秒的营销视频，展示如何创建具有一致品牌形象的营销视频内容。此视频应针对关注品牌识别的营销团队和大型企业。视觉和音频风格应简洁、企业化且权威，利用从脚本到视频的文本转换功能，确保品牌信息在所有内容中的准确性。
制作一个30秒的激励营销视频，面向企业家，突出展示制作各种营销视频的速度和质量。视觉风格应快速且充满活力，配以振奋人心的背景音乐和强有力的语音生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化营销视频的制作过程？
HeyGen是一个直观的营销视频制作工具，让您可以轻松创建营销视频。您可以利用各种视频模板和AI虚拟形象快速制作高质量内容。
HeyGen能帮助我的企业制作专业的视频广告吗？
是的，HeyGen可以帮助您为各种平台制作专业的视频广告和宣传视频。其品牌控制功能和媒体库中的素材资产确保所有内容的一致品牌形象。
HeyGen提供哪些AI驱动的视频制作功能？
HeyGen整合了先进的AI编辑功能以简化您的工作流程，包括文本转视频功能和AI语音生成器。这使得动态动画视频内容的高效创作成为可能。
HeyGen适合希望提升社交媒体影响力的小企业吗？
绝对适合，HeyGen是小企业提升社交媒体参与度的理想解决方案。其用户友好的拖放编辑器和比例调整功能使得在任何平台上制作引人入胜的内容变得简单。