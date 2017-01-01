终极营销视频生成器
在几分钟内生成高影响力的营销视频。利用我们的模板和场景吸引您的观众并推动结果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个30秒的社交媒体广告，目标是寻求提高平台参与度的数字营销人员。该视频应节奏快、视觉冲击力强，色彩鲜艳，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化移动观看，特色是一个自定义AI化身传递简洁有力的信息，创建AI营销视频。
制作一个60秒的真实客户推荐视频，旨在与潜在客户建立信任。视觉风格应温暖宜人，展示一个真实的自定义AI化身直接与观众对话，配以通过HeyGen的配音生成的友好可信的配音，作为一个有效的营销视频生成器。
制作一个90秒的清晰操作视频，演示新软件功能，帮助新用户快速入门。视觉风格应具指导性，包含精确的屏幕截图和突出显示的功能，通过HeyGen的字幕/说明文字增强可访问性，并利用媒体库/素材支持提升整体视频编辑体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何实现引人入胜的营销视频创作？
HeyGen通过将文本转化为动态视觉效果，使用AI化身和先进的文本转视频技术，帮助您创建高影响力的营销视频。我们的平台允许个性化视频，吸引您的观众，使HeyGen成为一个强大的AI营销视频生成器。
我可以在HeyGen中使用品牌的特定资产自定义营销视频吗？
可以，HeyGen提供广泛的自定义选项，允许您轻松将品牌资产如标志和颜色整合到您的营销视频中。这确保每个视频都完美契合您的品牌身份和风格。
HeyGen提供哪些AI工具来提高营销视频制作效率？
HeyGen作为一个先进的AI视频编辑器，提供AI脚本生成、逼真的AI化身和文本转语音配音等功能。这些AI驱动的工具简化并加速了专业营销视频的制作过程。
HeyGen是一个适合制作社交媒体视频的用户友好平台吗？
绝对是。HeyGen拥有直观的拖放编辑器和大量模板，使得快速制作引人入胜的社交媒体视频变得非常简单。您可以轻松创建和调整适合各种平台的内容。