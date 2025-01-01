营销培训视频制作工具，打造引人入胜的内容
轻松创建引人入胜的培训和营销视频，利用AI化身提升参与度并节省时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的教学视频，面向商业培训师和教育者，展示AI化身在提升培训视频中的强大作用。视频应采用引人入胜的角色驱动视觉风格，展示各种富有表现力的AI化身呈现关键概念。音频应保持友好、指导性的语气，展示如何通过自定义AI化身功能个性化学习并使其更具互动性。
制作一个45秒的宣传视频，面向小企业主和数字营销人员，突出HeyGen如何成为他们的首选营销视频制作工具。视觉风格应动态且节奏快，快速切换不同的素材和场景以传达多样性。欢快、充满活力的背景音乐应伴随旁白，强调如何通过媒体库/素材支持轻松找到并整合引人注目的视觉效果，以创建有影响力的宣传视频。
设计一个2分钟的技术演示视频，面向营销团队和无障碍倡导者，详细介绍如何有效使用字幕为所有营销培训视频提供支持。视觉呈现应高度信息化，包含清晰的屏幕捕捉片段，突出HeyGen的自动字幕功能和自定义选项。音频应包含详细的解释性旁白，引导用户完成字幕/标题过程，确保所有内容对更广泛的受众可访问且引人入胜。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化技术视频制作？
HeyGen通过利用先进的AI视频制作技术简化技术视频制作，包括AI文本转语音生成逼真的旁白以及生成自定义AI化身的能力。这使用户能够高效地制作高质量内容，而无需复杂的编辑技能。
HeyGen提供哪些简单视频编辑工具？
HeyGen提供直观的拖放编辑器，以及丰富的模板和素材库，使视频创作过程对任何人来说都很简单。这个平台非常适合快速制作专业的营销视频和培训视频。
HeyGen能否提升视频的可访问性和清晰度？
当然可以。HeyGen通过自动字幕功能提升视频的可访问性，并提供强大的旁白功能，使您的内容对更广泛的受众易于理解。您还可以结合屏幕录制功能有效展示技术流程。
HeyGen适合制作哪些类型的营销视频？
HeyGen是一个全面的视频创作平台，适合制作各种营销视频，包括引人入胜的解释视频、动态宣传视频和信息丰富的社交媒体视频。它是满足多样化业务需求的强大营销视频制作工具。