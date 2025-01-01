营销摘要视频生成器：快速创建引人入胜的内容

通过逼真的AI虚拟形象快速生成视频亮点，更快地吸引您的观众，为内容创作者节省宝贵时间。

142/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个90秒的技术说明视频，针对开发人员、产品经理和技术培训师，展示如何从复杂的文档中快速生成视频亮点，并通过转录提高内容的可访问性。视觉美学应现代且图解化，结合屏幕录制和无缝集成的AI虚拟形象来解释复杂概念。内容应由清晰、简洁且权威的声音进行旁白，强调AI虚拟形象在传达技术信息中的强大作用。
示例提示词2
为社交媒体经理和小企业主创建一个45秒的吸引人营销摘要视频生成器演示，展示如何将营销内容转化为生动的社交媒体视频。视觉风格必须快速节奏，使用充满活力的色彩和多样的纵横比展示，配以充满活力、激励人心的音乐和清晰的旁白。展示不同平台的纵横比调整和导出功能的多样性。
示例提示词3
为企业培训师和电子学习内容开发者开发一个2分钟的教程视频，重点介绍HeyGen如何作为一个强大的视频摘要工具，通过自动化从现有长篇内容创建培训模块。视觉呈现应结构化且专业，有效突出关键要点和数据点，并由冷静、教育性的旁白传达。清晰展示自动字幕/标题功能以增强可访问性和学习。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

营销摘要视频生成器的工作原理

使用AI快速将冗长的营销内容转化为引人入胜的简洁视频摘要，以实现有效沟通。

1
Step 1
上传您的内容
首先上传您的营销视频、音频或粘贴您的脚本。我们的AI将分析内容以识别关键见解。
2
Step 2
生成您的摘要
我们的AI视频摘要工具会立即处理您上传的内容，创建一个简洁的摘要，突出最重要的营销要点。
3
Step 3
自定义您的视频
通过选择模板、添加AI虚拟形象和应用您的品牌控制来定制您的营销摘要视频，以匹配您公司的风格。
4
Step 4
导出并分享
使用自动字幕/标题完成您的视频，并以各种纵横比导出，准备好用于所有社交媒体视频和营销渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

将客户推荐转化为引人入胜的AI驱动视频，有效突出成功并与目标受众建立信任。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作？

HeyGen利用先进的AI技术将您的内容转化为视频，支持从脚本生成视频。您可以快速使用逼真的AI虚拟形象和旁白创建专业视频，大大节省内容制作时间。

HeyGen提供哪些品牌控制功能？

HeyGen提供全面的品牌控制功能，允许您使用自己的标志、品牌颜色和资产自定义视频。这确保了您AI生成的社交媒体视频在所有平台上保持一致的品牌形象。

HeyGen能否生成自动字幕和标题？

是的，HeyGen具备自动生成字幕和标题的功能，使您的视频更具可访问性和吸引力。此功能还包括高级转录功能，以高效地将视频转换为文本。

HeyGen作为营销摘要视频生成器是否有效？

绝对有效。HeyGen是一个强大的营销摘要视频生成器，帮助内容创作者快速从较长的内容中制作引人入胜的快速视频亮点。它作为AI摘要生成器有效地提炼关键信息。