通过我们的营销演示视频制作工具提升您的业务

轻松创建令人惊叹的营销视频，配以专业的配音生成。

示例提示词1
为即将到来的限时促销制作一个30秒的社交媒体视频，目标是小企业主和社交媒体经理，采用动态、充满活力的视觉风格和吸引人的背景音乐。可以利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能快速创建有影响力的信息。
示例提示词2
开发一个清晰简洁的60秒解释视频，详细介绍复杂的金融服务，面向潜在客户和销售团队。保持简洁的信息动画风格，配以友好的AI配音，并通过HeyGen强大的字幕/字幕和从脚本到视频的功能确保可访问性。
示例提示词3
为内部利益相关者和新员工制作一个引人注目的20秒营销视频，突出公司最近的成就。该视频应具有专业和鼓舞人心的视觉风格，结合HeyGen广泛的媒体库/库存支持以获得高质量的视觉效果和自信的配音生成。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

营销演示视频制作工具的工作原理

通过AI驱动的工具、惊艳的模板和可定制的功能，轻松制作引人入胜的营销视频演示，提升您的信息传递。

1
Step 1
创建您的演示
从为营销设计的多样化“模板和场景”中选择，或从空白画布开始，构建您的视觉故事以获得最大影响力。
2
Step 2
添加引人入胜的元素
通过加入“AI虚拟形象”来展示您的内容，或上传您自己的媒体，以吸引观众并传递关键信息。
3
Step 3
生成专业配音
利用“配音生成”添加清晰、自然的旁白，与您的营销信息完美契合，轻松提升理解力。
4
Step 4
无缝导出和分享
通过利用“纵横比调整和导出”功能，为任何平台准备好您精心制作的营销演示，确保完美契合并有效传递给您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

使用AI开发引人入胜的视频推荐和案例研究，建立信任并展示您产品的价值。

常见问题

HeyGen如何提升我的营销视频？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，能够轻松创建引人入胜的营销视频。利用多样的AI虚拟形象和专业模板来定制您的设计，吸引您的观众。

是什么让HeyGen成为有效的视频演示制作工具？

HeyGen将您的脚本转化为动态的视频演示，非常适合解释视频或动画演示。我们的平台使用AI文本转语音以及各种动画和过渡效果，专业地呈现您的信息。

我可以在HeyGen视频中定制品牌的外观和风格吗？

当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您轻松使用您的标志、颜色和字体定制设计。这确保了所有品牌内容保持一致和专业的美感。

HeyGen如何简化社交媒体视频的制作？

HeyGen通过直观的拖放编辑器和现成的模板简化了社交媒体视频的制作。快速将文本转化为引人入胜的视频，轻松为各种平台制作出色的内容。