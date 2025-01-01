通过我们的营销演示视频制作工具提升您的业务
轻松创建令人惊叹的营销视频，配以专业的配音生成。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为即将到来的限时促销制作一个30秒的社交媒体视频，目标是小企业主和社交媒体经理，采用动态、充满活力的视觉风格和吸引人的背景音乐。可以利用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能快速创建有影响力的信息。
开发一个清晰简洁的60秒解释视频，详细介绍复杂的金融服务，面向潜在客户和销售团队。保持简洁的信息动画风格，配以友好的AI配音，并通过HeyGen强大的字幕/字幕和从脚本到视频的功能确保可访问性。
为内部利益相关者和新员工制作一个引人注目的20秒营销视频，突出公司最近的成就。该视频应具有专业和鼓舞人心的视觉风格，结合HeyGen广泛的媒体库/库存支持以获得高质量的视觉效果和自信的配音生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的营销视频？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，能够轻松创建引人入胜的营销视频。利用多样的AI虚拟形象和专业模板来定制您的设计，吸引您的观众。
是什么让HeyGen成为有效的视频演示制作工具？
HeyGen将您的脚本转化为动态的视频演示，非常适合解释视频或动画演示。我们的平台使用AI文本转语音以及各种动画和过渡效果，专业地呈现您的信息。
我可以在HeyGen视频中定制品牌的外观和风格吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您轻松使用您的标志、颜色和字体定制设计。这确保了所有品牌内容保持一致和专业的美感。
HeyGen如何简化社交媒体视频的制作？
HeyGen通过直观的拖放编辑器和现成的模板简化了社交媒体视频的制作。快速将文本转化为引人入胜的视频，轻松为各种平台制作出色的内容。