营销路径视频制作工具助力业务增长
利用我们的营销路径视频制作工具，通过强大的从脚本到视频功能提升潜在客户生成并创建高效视频广告。
开发一个30秒的动态宣传视频，针对市场经理，展示高效的视频创作如何在社交媒体上提升潜在客户生成。视觉和音频风格应充满活力、节奏快且现代，配以欢快的背景音乐。利用HeyGen的丰富模板和场景进行快速开发，并使用其纵横比调整和导出功能完美定制适合各种社交媒体平台的内容。
制作一个90秒的视频，专为产品经理，将“客户成功故事”转化为有影响力的宣传片。视觉和音频风格应真实且专业，利用HeyGen的从脚本到视频功能确保信息一致性和清晰的人性化AI语音。包括全面的字幕/说明以增强观众的可访问性和信息保留。
为数字广告商和内容创作者设计一个1分钟的视频广告，突出“营销视频模板”如何轻松创建高效视频广告。视觉和音频风格应动态且具有说服力，包含强烈的行动号召和多样化的视觉效果。通过整合HeyGen的全面媒体库/素材支持以获得引人注目的图像，并利用其多样化的模板和场景实现快速、专业的输出，最大化影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化视频创作过程？
HeyGen提供直观的拖放编辑器，用户可以轻松将脚本转化为专业的营销视频。这个简化的过程使得从概念到最终导出的视频制作变得对所有人都可及。
HeyGen能否自动生成视频字幕和真实语音？
是的，HeyGen提供自动字幕/说明生成和先进的文本转语音功能，生成自然的语音旁白。您还可以整合AI虚拟形象传达信息，确保内容引人入胜且易于访问。
我可以用HeyGen创建哪些类型的营销视频？
使用HeyGen，您可以制作各种营销视频，包括宣传视频、解释视频和社交媒体视频。我们丰富的营销视频模板库和强大的AI视频制作功能帮助您快速入门。
HeyGen是否支持自定义品牌和不同的视频格式？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色无缝集成到视频中。此外，您可以利用我们丰富的素材库，并在导出高效视频广告之前轻松调整纵横比以适应各种平台。