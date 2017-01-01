营销概览视频制作工具：提升您的品牌影响力
使用可定制的模板轻松制作引人入胜的营销概览视频。利用强大的文本到视频功能将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为数字营销专家开发一个1分钟的动态概览视频，他们的任务是创建在各种社交媒体平台上引人入胜的营销视频。视觉风格应快速节奏，结合鲜艳的色彩和快速剪辑，配以欢快、时尚的背景音乐和显著的字幕/说明文字以提高可访问性。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，以实现无缝的跨平台适应，利用可定制的模板加速制作。
制作一个2分钟的技术说明视频，面向软件开发人员和产品经理，介绍新的技术栈集成。视频的美学应干净且精确，结合详细的屏幕录制、动画图表和与品牌一致的背景音乐，由冷静、权威的配音生成叙述。清晰地说明集成步骤，结合媒体库/库存支持的相关技术B-roll素材以丰富解释。
设计一个45秒的内部培训视频，供新员工学习如何有效使用我们的营销概览视频制作工具。视觉方法应友好且易接近，采用明亮的图形、屏幕文本高亮显示，并由AI化身以温暖、鼓励的语气进行讲解。展示简单的拖放工作流程，利用AI化身引导用户了解关键功能，并为所有口述内容提供清晰的字幕/说明文字。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为一个先进的营销视频制作工具运作？
HeyGen利用强大的AI功能，包括文本到视频生成和AI化身，从简单的脚本中简化高质量营销视频的制作，使其成为一个高效的AI视频编辑工具。
HeyGen在营销视频中提供哪些可定制的品牌选项？
HeyGen提供多种可定制的营销视频模板，允许您轻松整合品牌的标志、颜色和库存内容。其直观的拖放编辑器简化了个性化每个场景的过程，以提升品牌知名度。
HeyGen是否集成了AI语音生成和全面的字幕选项？
是的，HeyGen具有先进的AI语音生成器，可以直接从您的脚本创建自然的语音旁白。它还会自动生成准确的字幕和说明文字，增强视频的可访问性和在社交媒体平台上的传播。
HeyGen能否高效地适应各种社交媒体平台的营销视频？
作为一个多功能的视频制作工具，HeyGen可以轻松调整纵横比和导出选项，以完美适应不同社交媒体平台的营销视频。这确保了您的内容在Instagram到YouTube等平台上看起来都很专业。