营销漏斗视频制作工具：推动更多转化
使用从脚本到视频的文本功能即时将脚本转化为专业营销视频，优化客户旅程并提高转化率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个1.5分钟的教程风格视频，面向内容创作者和在线教育者，展示将书面内容转化为引人入胜的视觉故事的无缝过程。采用引人入胜、信息丰富的视觉风格，配以清晰的屏幕文字覆盖和友好、清晰的旁白。该视频应展示HeyGen的从脚本到视频的功能，强调脚本如何快速转化为可分享的视频，适用于各种社交媒体平台，增强观众参与和知识传递。
为数字营销机构和企业培训部门制作一个精致的2分钟企业演示视频，重点保持所有视频资产的强大自定义品牌。视觉和音频风格应复杂、专业且值得信赖，结合一致的品牌色彩和严肃但激励的语调。该视频需要展示HeyGen的多样化模板和场景如何定制以反映独特的品牌身份，确保每个宣传视频和培训模块完美符合企业指南并提高转化率。
制作一个充满活力的1分钟宣传视频，面向产品经理和电子商务企业，突出创建产品亮点或功能公告的速度和质量。视觉美学应现代、动态且以行动为导向，展示清晰的产品镜头和积极向上的专业旁白。该视频应展示HeyGen的旁白生成如何简化为视频添加高质量解说，将原始素材或静态图像转化为引人注目的营销漏斗视频制作内容，立即吸引注意。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI创建营销视频？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从文本到视频的功能，将脚本转化为引人入胜的营销内容。这个AI视频编辑器简化了专业视频的制作，无需复杂的设备或广泛的编辑技能。
HeyGen能否简化营销漏斗的视频制作过程？
当然可以，HeyGen通过用户友好的拖放编辑器和大量模板简化了每个营销漏斗阶段的视频制作。这个视频制作软件使企业能够高效地制作高质量的解释视频或宣传视频。
HeyGen为视频营销内容提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的自定义品牌选项，允许您将徽标、品牌色彩和字体直接融入视频营销资产中。这确保了所有宣传视频活动的一致性，加强了品牌识别。
HeyGen视频如何针对不同社交媒体平台进行优化？
HeyGen允许您轻松调整视频的纵横比，以确保在不同社交媒体平台上的最佳显示。您还可以将最终视频导出为多种格式，随时准备在Instagram、TikTok或YouTube等渠道上使用。