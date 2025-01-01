营销赋能视频制作工具：提升您的策略

快速使用我们的AI视频制作工具创建引人入胜的营销视频，利用专业模板和场景。

创建一个吸引人的45秒营销视频，专为希望快速推广新产品或服务的小企业主设计。视觉风格应明亮且引人入胜，配以现代图形，并由充满活力和友好的AI配音进行补充。突出展示如何使用AI营销视频制作工具轻松制作专业营销视频，特别是展示HeyGen高效的配音生成功能，轻松增添专业感。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的60秒解释视频，针对需要清晰了解复杂软件功能的潜在客户。视觉和音频风格应干净、信息丰富且专业，采用亲切的AI化身呈现关键信息。此视频应展示解释视频在简化概念方面的强大功能，利用HeyGen的AI化身提供类似真人的演示，无需真人主持。
示例提示词2
为社交媒体平台开发一个充满活力的30秒营销视频，目标是数字营销人员和内容创作者，旨在提升参与度。视觉风格应动态且节奏快，配以时尚的过渡和鲜艳的色彩，并伴有欢快的背景音乐。此视频应展示如何轻松制作有影响力的营销视频，强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，以完美适应任何社交媒体平台。
示例提示词3
设计一个专业的60秒内部入职视频，专注于公司文化和核心价值观。视觉风格应与公司品牌一致，使用干净的文字覆盖和相关的库存视频，并配以清晰且令人安心的叙述语气。此视频旨在利用视频创作工具进行内部沟通，展示HeyGen的从脚本到视频功能，快速将书面内容转换为引人入胜的视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

营销赋能视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的营销视频，利用AI简化您的制作过程，有效地接触目标受众。

1
Step 1
选择视频模板
首先从多样化的预设计视频模板库中选择，针对各种营销需求提供快速的内容基础。
2
Step 2
添加引人入胜的AI化身
通过加入逼真的AI化身来增强您的信息传递，为您的营销视频带来人性化的触感，无需拍摄。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过轻松定制视频中的公司标志、颜色和其他品牌控制，确保品牌一致性，保持专业和统一的外观。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过选择适合各种社交媒体平台的最佳纵横比来完成您的视频，并以高质量导出，准备好用于您的营销活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

使用AI开发引人入胜的客户推荐视频，建立信任并展示您的产品或服务的价值。

background image

常见问题

HeyGen如何简化营销视频的制作？

HeyGen是领先的AI视频制作工具，将文本转化为引人入胜的营销视频，简化企业的内容制作。它利用先进的AI生成逼真的AI化身和AI配音，使其成为多样化活动中不可或缺的营销赋能视频制作工具。

HeyGen能否帮助定制带有特定品牌元素的视频？

可以，HeyGen提供强大的品牌定制功能，允许用户将标志、品牌颜色和独特的视觉元素无缝集成到他们的营销视频中。这确保每个视频在所有社交媒体平台上完美契合您的品牌形象。

哪些功能使HeyGen成为所有技能水平都能使用的视频制作工具？

HeyGen提供用户友好的拖放编辑器和大量专业视频模板，使高质量的营销视频制作对每个人都可访问。您无需具备广泛的视频编辑技能即可快速制作引人入胜的内容。

HeyGen是否利用AI制作逼真且专业的视频内容？

绝对可以。HeyGen利用尖端的AI化身和AI配音，以最小的努力创建高度逼真和动态的营销视频。这种AI视频制作工具的能力确保了专业级的内容，吸引观众并增强您的视频营销策略。