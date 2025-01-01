营销内容视频制作工具，助力引人入胜的活动
利用HeyGen的AI和逼真化身，快速解锁所有营销需求的视频创作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒视频，专为数字营销人员和内容策略师设计，聚焦于AI如何改变他们的视频制作。采用现代时尚的视觉风格，配合动态过渡和由HeyGen的“语音生成”功能生成的引人入胜的声音。该视频应展示HeyGen如何作为先进的“AI视频制作工具”与“逼真化身”来简化他们的工作流程。
示例提示词2
制作一个信息丰富的90秒视频，面向内容创作者和社交媒体经理，展示如何最大化视频在各个平台的传播。视觉和音频风格应充满活力且信息丰富，配有易读的“字幕/说明文字”和充满活力的背景音乐。突出HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，以有效“重新利用您的视频”适应各种社交媒体渠道。
示例提示词3
生成一个精致的2分钟视频，面向营销机构和企业沟通团队，展示HeyGen的企业级潜力。视频应具有企业和专业的视觉美学，配以自信的声音，展示如何通过利用HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”来创建精美内容。此视频将HeyGen定位为终极“营销视频制作工具”，用于“创建品牌视频”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的营销脚本
首先编写或粘贴您的营销信息。我们的AI文本转视频功能会立即将您的文字转换为专业脚本，为您的引人入胜的视频奠定基础。
2
Step 2
选择引人入胜的视觉效果
从多样化的模板库中选择或选择逼真的AI化身来视觉化地代表您的品牌。此步骤确保您的营销视频从一开始就吸引观众。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过我们直观的品牌控制，轻松整合公司的标志、颜色和其他品牌元素，保持品牌一致性，使每个视频都独具特色。
4
Step 4
导出和分发
一旦您的视频完美无瑕，导出为适合不同社交媒体平台的各种纵横比。您的营销视频现在已准备好有效地接触目标受众。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI营销视频的制作？
HeyGen是一个先进的AI视频制作工具，可以通过逼真化身将文本转化为视频，使用户能够高效地创建专业的营销视频。
HeyGen能帮助创建符合品牌的营销内容视频吗？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制和定制的营销视频模板，允许您使用其直观的拖放编辑器来保持一致的品牌形象，制作符合品牌的视频。
HeyGen提供哪些工具来重新利用营销视频？
HeyGen提供直观的编辑工具和智能自动化功能，使您可以轻松地将视频重新利用于各种社交媒体平台，最大化您的视频营销覆盖面。
HeyGen在从脚本生成营销视频方面提供了哪些技术能力？
HeyGen利用AI技术从文本生成视频，能够有效地将您的脚本直接转化为引人入胜的营销视频，具备先进的文本转视频功能。