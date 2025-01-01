即时互动的营销内容视频生成器
使用我们直观的从脚本到视频功能，将您的想法转化为令人惊叹的营销视频，提升互动和销售。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对市场经理寻找创新解决方案的精美45秒视频，展示HeyGen作为AI视频生成器的高效性。视频中应有一个专业的AI化身简要介绍产品，保持精致的企业视觉美感，并配以自信、清晰的旁白。
为产品团队开发一个信息丰富的60秒教程视频，以易于理解的方式解释复杂的软件功能。视觉设计应简洁且具有教育性，配以友好且清晰的旁白生成，突出使用从脚本到视频的文本转换功能，将详细脚本转化为解释性视频的无缝过程。
为社交媒体营销人员设计一个时尚的30秒短视频，专注于最大化在各种社交媒体平台上的覆盖范围。视觉方法应快速且视觉吸引力强，结合引人入胜的现代音乐，强调自动添加字幕/说明文字以及多平台分发的纵横比调整和导出便利性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化营销视频的制作？
HeyGen通过利用先进的AI视频生成器功能革新了营销视频的制作。用户可以轻松访问大量定制的营销视频模板和创意素材，快速制作符合品牌的高质量视频。
HeyGen能否直接从文本或脚本生成AI视频？
当然可以。HeyGen强大的从文本到视频功能使用户能够轻松地将书面内容转化为引人入胜的AI视频。这包括选择富有表现力的AI化身并生成自然的人声旁白，使您的脚本栩栩如生。
HeyGen为我的营销内容提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的营销内容始终符合品牌形象。您可以轻松应用品牌的标志、颜色和字体，并在模板中自定义各种元素，以创建一致且专业的营销视频。
HeyGen是一个易于使用的平台来创建营销视频吗？
是的，HeyGen被设计为一个非常易于使用的AI视频编辑器。其直观的拖放编辑器和用户友好的界面使任何人都能轻松创建引人入胜的营销视频，无需视频编辑经验，从而提高生产力。